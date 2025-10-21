شهروندخبرنگار ما تصاویری از مناظر پاییزی روستای نشل در شهرستان آمل استان مازندران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشل نام یکی از روستا‌های ییلاقی و بسیار زیبا و دیدنی در شهرستان آمل استان مازندران واقع شده است. این روستا در دامنه کوهی زیبا واقع شده است و جزو روستا‌های بسیار کهن این شهرستان به شمار می‌رود. این روستای خوش آب و هوا و سرسبز در دامنه کوه‌های البرز مرکزی واقع شده و مقصد بسیاری از گردشگران است. در مسیر ارتباطی خود با روستا‌های زیبای دیگری از جمله پردمه؛ خرم؛ گریوده؛ ورزنه؛ نار دشت؛ برزو دشت؛ اندوار؛ تیرون و شه کلا است که هر کدام از این روستا‌ها خود بسیار زیبا و پر جاذبه است.
طبیعت پاییزی این روستای زیبا از لنز دوربین شهروندخبرنگار ما عقب نماند و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - مازندران

گشت و گذاری در روستای گردشگری نشل به وقت پاییز

گشت و گذاری در روستای گردشگری نشل به وقت پاییز

مناظر پاییزی

گشت و گذار پاییزی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: روستای گردشگری ، جاذبه های گردشگری ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار گلستان؛
نمایی از چشم نوازی جنگل توسکستان گرگان در قاب دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
شهروندخبرنگار گلستان؛
قابی خاطره انگیز از غروب یک روز پاییزی روستای قرن آباد گرگان + عکس
شهروندخبرنگار اصفهان؛
گشت و گذار پاییزی به چنارستان روستای برزآباد در کاشان + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه مهارت آموزی ورزشی در دبیرستان دخترانه سعدی تهران
حال و هوای زائران در سه شنبه شب‌های مسجد مقدس جمکران + عکس و فیلم
رنجش خریداران نیسان از تاخیر در تحویل و پلاک گذاری
برگزاری افتتاحیه المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در دبیرستان دخترانه مولوی اصفهان + فیلم
نگرانی والدین از کمبود امکانات ایمنی مقابل برخی از مدارس روستای سلطان محمد طاهر بابل + فیلم
آخرین اخبار
برگزاری افتتاحیه المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در دبیرستان دخترانه مولوی اصفهان + فیلم
حال و هوای زائران در سه شنبه شب‌های مسجد مقدس جمکران + عکس و فیلم
رنجش خریداران نیسان از تاخیر در تحویل و پلاک گذاری
نگرانی والدین از کمبود امکانات ایمنی مقابل برخی از مدارس روستای سلطان محمد طاهر بابل + فیلم
گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه مهارت آموزی ورزشی در دبیرستان دخترانه سعدی تهران
گشت و گذاری در روستای گردشگری نشل به وقت پاییز + عکس
رنجش ساکنان خیابان اختر غربی گلشهر کرج از آلودگی صوتی مترو
قابی خاطره انگیز از غروب یک روز پاییزی روستای قرن آباد گرگان + عکس
آشنایی دانش آموزان با ورزش اسب سواری و سوارکاری در مجموعه ورزشی شهید نعیمی لامرد
فیلمی از حال و هوای دانش آموزان دبیرستان دخترانه مولوی آموزش و پرورش در هفته سلامت روان