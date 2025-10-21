باشگاه خبرنگاران جوان - نشل نام یکی از روستا‌های ییلاقی و بسیار زیبا و دیدنی در شهرستان آمل استان مازندران واقع شده است. این روستا در دامنه کوهی زیبا واقع شده است و جزو روستا‌های بسیار کهن این شهرستان به شمار می‌رود. این روستای خوش آب و هوا و سرسبز در دامنه کوه‌های البرز مرکزی واقع شده و مقصد بسیاری از گردشگران است. در مسیر ارتباطی خود با روستا‌های زیبای دیگری از جمله پردمه؛ خرم؛ گریوده؛ ورزنه؛ نار دشت؛ برزو دشت؛ اندوار؛ تیرون و شه کلا است که هر کدام از این روستا‌ها خود بسیار زیبا و پر جاذبه است.

طبیعت پاییزی این روستای زیبا از لنز دوربین شهروندخبرنگار ما عقب نماند و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

