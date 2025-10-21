باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی- جلال حمه حسنی که در دیدار با رئیس سازمان بازرسی استان سخن میگفت با بیان این مطلب، گزارشی از عملکرد شرکت در جهت تامین وتوزیع مطلوب فرآوردههای نفتی مورد نیاز بخشهای مختلف حمل ونقل، واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی استان ارائه کرد
حمه حسنی با اشاره به وجود بیش از ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، تفاوت قیمت فرآورده در دوسوی مرز و... ازنظارت و بازدیدهای واحدهای بازرسی، حراست و عملیاتی این شرکت از مصرف کنندگان عمده و جز، جایگاهای عرضه فرآوردههای نفتی، واحدهای تولیدی و صنعتی، اجرای طرح باک پر در پایانه مرزی باشماق و.. در راستای صیانت از فرآوردههای نفتی و پیشگیری از عرضه خارج از شبکه فراوردههای نفتی خبرداد
وی سپس از همکاری با دو شرکت دانش بنیان در خصوص نصب سیستم پایش مصرف سوخت ادوات کشاورزی در جهت بهینه سازی مصرف سوخت و شناسایی مصرف کنندگان واقعی خبرداد و افزود:هم اکنون بیش از ۳۵ هزار دستگاه ادوات کشاورزی در استان فعال هستند که با نصب این سیستم میزان سوخت تخصیصی به این ادوات بر اساس عملکردواقعی آنها مشخص وتخصیص مییابد
این مقام مسئول در ادامه به اجرای موفق طرح باک پر در پایانههای مرزی باشماق مریوان و سیرانبند بانه با استفاده از سیستمهای نرم افزاری در کنترل عرضه سوخت در مرزهای خروجی استان اشاره و افزود: هم اکنون روزانه بیش از ۷ میلیاردتومان از محل اجرای طرح باک پر به حساب خزانه دولت واریز میشود.