باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «سانائه تاکایچی» با پیروزی در رای‌گیری مجلس نمایندگان ژاپن، به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد و به این ترتیب اولین زنی است که بالاترین منصب رهبری ایم کشور را بر عهده می‌گیرد.

سانائه تاکایچی ۶۴ ساله اهل استان نارا است و از دانشگاه کوبه فارغ‌التحصیل شده است. او در دوران دانشجویی نوازنده درام در یک گروه هوی متال بود. پس از فارغ‌التحصیلی در سال ۱۹۸۴، به موسسه مدیریت و سیاست عمومی ماتسوشیتا پیوست و از آنجا برای کارآموزی به دفتر یک نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده شد. او همچنین پیش از ورود به دنیای سیاست ژاپن، به عنوان مجری تلویزیونی و نویسنده کار کرده است.

تاکایچی از تجربه پارلمانی تقریبا ۳۰ ساله برخوردار است و در طول این مدت، مناصب وزارتی مهمی از جمله وزیر امور داخلی و ارتباطات و وزیر امنیت اقتصادی را در دولت‌های شینزو آبه و فومیو کیشیدا بر عهده داشته است.

مسیر رسیدن به نخست‌وزیری

انتصاب تاکایچی نتیجه بازآرایی ائتلاف‌های سیاسی در ژاپن بود. پس از آنکه حزب کومیتو به دنبال رسوایی‌های مربوط به کمک‌های مالی سیاسی، به ۲۶ سال شراکت خود با حزب لیبرال دموکرات ژاپن (LDP) پایان داد، حزب حاکم مجبور شد ائتلاف جدیدی با حزب نوآوری ژاپن (نیپون ایشین نو کای) تشکیل دهد؛ این امر اکثریت لازم برای انتخاب تاکایچی توسط پارلمان را فراهم کرد.

نخست‌وزیر با گرایش ملی‌گرای محافظه‌کار

تاکایچی به عنوان یک ملی‌گرای سرسخت با گرایش‌های بسیار محافظه‌کار شناخته می‌شود. او خواستار تقویت توان دفاعی ژاپن و بازنگری در ماده نهم قانون اساسی این کشور است که بر ماهیت صلح‌آمیز بودن دولت تاکید دارد. او همچنین از سخت‌گیری در سیاست‌های مهاجرتی حمایت می‌کند و در زمینه اقتصادی، رویکرد مالی توسعه‌طلبانه را که توسط شینزو آبه فقید پایه‌گذاری شده بود، ادامه می‌دهد.

اگرچه او به جناح آبه در داخل حزب لیبرال دموکرات تعلق دارد که رویکردی انعطاف‌پذیر و عمل‌گرایانه در قبال روسیه داشت، اما تاکایچی از اعمال تحریم‌ها علیه مسکو پس از شروع عملیات نظامی روسیه در اوکراین حمایت کرد. برآورد‌ها حاکی از آن است که دولت او به تقویت روابط با آمریکا و ناتو ادامه خواهد داد.

مسیر سخت به سوی قله

مسیر تاکایچی برای رسیدن به ریاست حزب آسان نبود، زیرا او تنها در سومین تلاش خود موفق به کسب رهبری حزب لیبرال دموکرات شد. او در اکتبر ۲۰۲۵، در انتخابات داخلی حزب پیروز شد و از چهره‌های برجسته‌ای مانند شینجیرو کویزومی و توشیمیتسو موته‌گی پیشی گرفت. انتظار می‌رود که دولت جدید او شامل برخی از رقبای سابقش باشد که نشان‌دهنده تمایل او برای حفظ وحدت حزب است.

چالش‌های اقتصادی و سیاسی

انتخاب اولین زن به عنوان نخست‌وزیر، به طور کلی با استقبال مردم ژاپن مواجه شده است، اگرچه نگرانی‌هایی در مورد تمایلات ملی‌گرایانه او وجود دارد. تاکایچی با پرونده‌های پیچیده‌ای رو‌به‌رو است که مهم‌ترین آنها بحران اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها و کاهش درآمد، به علاوه سرعت گرفتن روند پیری جمعیت، و همچنین نیاز به بازگرداندن اعتماد عمومی است که به دلیل رسوایی‌های اخیر فساد آسیب دیده است. همچنین دولت او باید با ائتلاف جدید با حزب نوآوری ژاپن سازگار شود، که مرحله پیش رو را آزمونی واقعی برای رهبری سیاسی او می‌سازد.

