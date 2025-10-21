باشگاه خبرنگاران جوان - داتو وینذور جان، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، با ارسال نامهای خطاب به فدراسیون فوتبال ایران از حضور مهدی تاج و هدایت ممبنی در کنفرانس روسا و دبیران کل فدراسیونهای عضو AFC که در عربستان برگزار شد، تقدیر کرد.
در بخشی از این نامه آمده است:
از طرف رئیس AFC، مایلیم صمیمانهترین قدردانی خود را از حضور شما در کنفرانس مذکور ابراز کنیم. ما اطمینان داریم که این کنفرانس دیدگاههای عمیقی ارائه داد، بحثهای سازندهای را تسهیل کرد و دانش عملی را به اشتراک گذاشت، ضمن اینکه شبکههای حرفهای را که به توسعه مداوم سازمان شما و اهداف مشترک ما برای این ورزش کمک میکنند، تقویت کرد.
دبیرکل AFC ضمن تأکید بر تعهد مشترک این نهاد برای توسعه فوتبال در سراسر قاره، از مشارکت ارزشمند فدراسیون فوتبال ایران تشکر کرده و ابراز امیدواری کرده است که همکاریهای سازنده میان دو نهاد در آینده نیز ادامه یابد.