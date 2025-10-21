باشگاه خبرنگاران جوان - پیکار‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان طی روز‌های ۲۸ مهر تا اول آبان در شهر «نوی ساد» کشور صربستان برگزار می‌شود.

امروز (سه‌شنبه) و در روز دوم این پیکار‌ها مسابقات مقدماتی چهار وزن ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم برگزار خواهد شد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم ایمان محمدی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر اوله خلیلوف از اوکراین را مغلوب کرد. وی در دور بعد به مصاف مته‌وق از مجارستان می‌رود.

در وزن ۵۵ کیلوگرم آرمین شمسی‌پور پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف برنده اودنوول از اوکراین و لوسونک از صربستان می‌رود.

در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۳۳ نفر حضور دارند، احمدرضا محسن‌نژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با زنلی از آلبانی مصاف می‌دهد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی صیدی در دور اول با تریو اولگوین از مکزیک کشتی می‌گیرد و در صورت برتری بر این حریف، در دور بعد به مصاف ابوبکر خاسلاخانوف از بلاروس می‌رود.