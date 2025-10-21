بازگشت چهار بُهله پرنده شکاری کمیاب به طبیعت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u06cc\u06af\u0627\u0646 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0648\u0634\u0647\u0631 \u0648 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u06f4 \u0628\u0647\u0644\u0647 \u067e\u0631\u0646\u062f\u0647 \u0634\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0645\u06cc\u0627\u0628 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u0632\u062c\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0636\u0628\u0637 \u0648 \u062f\u0631 \u0632\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0648\u06cc\u06cc\u0646 \u0645\u06cc\u0627\u0646\u062f\u0634\u062a \u0631\u0647\u0627\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n