بازگشت چهار بُهله پرنده شکاری کمیاب به طبیعت + فیلم

چهار بُهله پرنده شکاری کمیاب قبل از خروج از کشور کشف و در زیستگاه‌های بویین میاندشت رهاسازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با همکاری یگان حفاظت محیط زیست استان‌های بوشهر و اصفهان ۴ بهله پرنده شکاری کمیاب در شهرستان برازجان کشور ضبط و در زیستگاه‌های شهرستان بویین میاندشت رهاسازی شده است.

 

