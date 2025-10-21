باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲۹ مهرماه شاخص کل بورس با کاهش ۴ هزار و ۳۹۷ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۵۲ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۳۰۶ واحد در سطح ۸۹۳ هزار و ۱۸۹ واحدی ایستاد.

در جریان معاملات امروز فولاد، شپنا و شتران بیشترین تاثیر و سه نماد خودرو، خساپا و وبملت پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس هم با کاهش ۱۸ واحد در ارتقاع ۲۶ هزار و ۹۹۵ واحدی قرار گرفت امروز سه نماد بپاس، کگهر و فجهان بیشترین و سه نماد فزر، کرمان و کیسون پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

امروز گروه فرآورده‌های نفتی به ارزش معاملات ۷۵۹ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه خودرو و فلزات اساسی در جایگاه بعدی ایستادند.