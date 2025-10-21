لهستان به پوتین در مورد عبور از حریم هوایی این کشور برای دیدار با ترامپ در بوداپست هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لهستان به رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، هشدار داد که در صورت برنامهریزی برای حضور در اجلاس با ترامپ در مجارستان، از حریم هوایی این کشور عبور نکند. ورشو اعلام کرد در چنین شرایطی ممکن است مجبور شود حکم بازداشت بینالمللی وی را اجرا کند.
دونالد ترامپ هفته گذشته از برنامه خود برای دیدار با پوتین در بوداپست، پایتخت مجارستان، به عنوان بخشی از تلاشهایش برای میانجیگری در پایان جنگ اوکراین خبر داده بود.
دیوان کیفری بینالمللی در لاهه در سال ۲۰۲۳ حکم بازداشت پوتین را به اتهام جنگ با اوکراین صادر کرد.
رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان، به رادیو رادزینا گفت: «نمیتوانم تضمین دهم که یک دادگاه مستقل لهستانی به دولت دستور ندهد هواپیمای حامل متهم را برای انتقال به دادگاه لاهه وادار به فرود کند.»
این حکم بازداشت، کشورهای عضو دیوان را موظف میکند در صورت حضور پوتین در قلمروشان، وی را بازداشت کنند.
سیکورسکی افزود: «فکر میکنم طرف روسی از این موضوع آگاه است؛ بنابراین اگر این اجلاس قرار است برگزار شود هواپیما باید از مسیر دیگری پرواز کند.»
از سوی دیگر، مجارستان که ویکتور اوربان، نخستوزیر آن، روابط گرمی با روسیه حفظ کرده، اعلام کرده است تضمین میدهد پوتین برای حضور در این اجلاس بتواند وارد این کشور شده و سپس به میهنش بازگردد.
لهستان، به عنوان یکی از اعضای ناتو، از زمان جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، در زمره قویترین حامیان کیِف بوده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه