مدیرکل راهداری استان اردبیل از آمادگی راهداران جهت خدمات‌رسانی و عملیات راهداری زمستانی در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کلیم‌الله وثوقی امروز در جلسه قرارگاه راهداری زمستانی استان اردبیل گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی، شرایط خاص اقلیمی استان و وجود گردنه‌های کوهستانی تمام نیرو‌های راهداری استان در ۲۲ راهدارخانه و محل استقرار شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند.

او افزود: راهداران در صورت بارش برف و کولاک خدمات لازم را به کاربران جاده‌ای ارائه خواهند کرد.

وثوقی هدف از اجرای طرح راهداری زمستانی را تامین ایمنی تردد، بازگشایی سریع محور‌های مواصلاتی و تداوم حمل و نقل جاده‌ای در جاده‌های ارتباطی استان ذکر کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل همچنین بر تعمیر و نوسازی به‌موقع ماشین‌آلات، تامین شن و نمک، و آماده‌سازی انبار‌ها و تجهیزات زمستانی تاکید و از تلاش شبانه‌روزی راهداران خدوم استان قدردانی کرد.

