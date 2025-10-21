باشگاه خبرنگاران جوان - پرسپولیس در چارچوب هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر با نتیجه ۲ بر یک مقابل خیبر خرمآباد شکست خورد تا متحمل نخستین باخت فصل شود.
با این شکست به نظر میرسید وحید هاشمیان سرمربی جوان سرخپوشان برکنار شود، اما در یک اقدامی غیرمنتطره رضا درویش مدیرعامل قرمزها استعفا داد و بعد از ۴ سال با موافقت استعفای وی توسط هیات مدیره، از سمت خود کنار رفت تا درویش نخستین قربانی این فصل پرسپولیس باشد. با استعفای درویش، پیمان حدادی رئیس هیات مدیره پرسپولیس به عنوان سرپرست مدیرعاملی اعلام شد.
با جدایی درویش از پرسپولیس گمانهزنیها در خصوص جانشین وی به اوج خود رسیده و از نامهای مختلفی همچون حمیدرضا گرشاسبی، جعفر سمیعی و دو عضو کنونی هیات مدیره پرسپولیس به عنوان جانشینان احتمالی درویش به گوش میرسد.
در روزهایی که باشگاه پرسپولیس در تکاپوی انتخاب سرمربی جدید و برکناری وحید هاشمیان است، از میدان فردوسی خبر رسیده که جدیترین گزینه برای مدیرعاملی پرسپولیس، محمدحسین نژادفلاح نماینده سابق نماینده مجلس است. وی که سابقه قائم مقامی سرخپوشان را در کارنامه خود دارد، در روزهای پایانی شهریور ماه ۱۳۹۰ به همراه محمد رویانیان، علی پروین، محمد پنجعلی و سیفالله فروزنده به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس انتخاب شد. وی نقش مهمی در حضور برانکو ایوانکوویچ در بهار سال ۱۳۹۴ در پرسپولیس داشت.
شنیدهها از این موضوع حکایت دارد که نژادفلاح برنامه خود را به کنسرسیوم بانکها ارائه داده و قرار است بعد از مجمع سالیانه باشگاه پرسپولیس که قرار است روز چهارشنبه سیام مهر ماه برگزار شود، در خصوص صندلی مدیرعاملی پرسپولیس تصمیمگیری شود.
منبع: ایرنا