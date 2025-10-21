مدتی است در فضای مجازی تبلیغ می‌شود که اگر افراد هر ماه پرداخت حق بیمه را با خرید طلا جایگزین کنند، در آینده و سال‌های بازنشستگی شرایط به مراتب بهتری خواهند داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است در فضای مجازی تبلیغ می‌شود که اگر افراد هر ماه پرداخت حق بیمه را با خرید طلا جایگزین کنند، در آینده و سال‌های بازنشستگی شرایط به مراتب بهتری خواهند داشت؛ آیا واقعا چنین است؟ که مشاور عالی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به این سوال پاسخ و عواقب آن را تشریح کرد.

علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خرید طلا بجای بیمه پردازی را  سرمایه‌گذاری پر ریسک دانست و گفت: سازمان تامین اجتماعی ۹.۵ برابر حق بیمه دریافتی از بیمه‌شدگان را در قالب مستمری و ... به آنها بر می‌گرداند.

وی با تاکید بر اینکه حرف‌هایی که در مورد جایگزینی خرید طلا به جای بیمه عنوان می‌شود، ناشی از عدم آموزش‌های عمومی و آگاهی‌های بیمه‌ای است اظهار کرد: مشکل اینجاست که بعضا افراد متوجه خدماتی که دریافت می‌کنند نیستند، مثلا فردی حق‌بیمه می‌پردازد اما در اثر یک حادثه یا بیماری ناچارا باید عمل جراحی با هزینه‌های چند صد میلیونی و حتی میلیاردی انجام دهد در حالیکه در بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی چنین جراحی‌هایی، به صورت رایگان انجام می‌شود. 

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: نکته دیگر اینکه طلا دارای ریسک نگهداری و ریزش‌های مقطعی است مثلا در زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ قیمت طلا بشدت ریزش کرد و خیلی از بازاریانی که طلا اندوخته بودند، سکته کردند؛ امکان چنین ریسک‌هایی هم وجود دارد. 

حیدری با بیان اینکه در سیستم بیمه‌های اجتماعی اینگونه است که اندوخته‌ای انجام و سپس ۳۰ سال بعد خدمت دریافت می‌شود گفت: اگر بیمه شده‌ای دچار از کار افتادگی و یا بیماری صعب العلاجی شود، خدماتی از بیمه‌های اجتماعی دریافت می‌کند(مستمری و درمانی) که در حالت عادی نمی‌توان از اندوخته‌های یکساله و یا دو ساله طلا، اینگونه استفاده کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: افرادی داریم که در عرض یکسال و حتی یکماه بعد از بیمه‌پردازی، تصادف کردند و یا دچار حادثه شغلی شده‌اند اما برایشان مستمری برقرار شده، حال آنکه میزان اندوخته طلا با پول حق بیمه شامل چند گرم طلا می‌شود که عملا طلای خریداری شده کمکی در چنین مواقعی به فرد نمی‌کند. هدف از بیمه‌های اجتماعی، سوداگری و تجارت و واسطه‌گری نیست.

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
تزمین شده نیست ریسک طلا خریدن مث قمار است
۱۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۵:۴۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
یک عمر پول مردم می خوردید ، بعد از بازنشستگی ده میلیون پرت میکنید جلوشون که حتی نمیشه باهش نفس کشید بیمه درمانی هم که به درد حتی یک سرماخوردگی ساده هم نمیخوره
۱
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۱۵:۰۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
شما الان برای یه حق بیمه ساده کارگری نزدیک به ۴/۷ میلیون میگیرید،بعد برای بازنشستگی نهایت ۱۰ تا ۱۲ مستمری میدید،این چه کار احمقانه ای است،تازه افرادی هستند که از بیمه درمانی و تکمیلی همسرشون که درمان است استفاده میکنند و تا به حال رنگ تآمین اجتماعی رو ندیدن،ولی مبلغ بیمه بازنشستگی نزدیک ۵ میلیون در ماه برای تآمین اجتماعی پرداخت می‌کنند.به نظرتون این کار احمقانه نیست.
۲
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
یک دندانپزشکی ندارند و یکی از رایج ترین ترمیم های دندان که عصب کشی هستش متاسفانه ساپورت نمیکنن و باید خدا تومن پول اضافه تر به سایر درمانگاه ها داد و این یک مثال خیلی ساده بودش از درمان های ساده ای که پولش رو نمیدن، ساده ترین قرص ها رو هم پرداخت نمیکنن هزینه اش رو، اون روز رفتم دکتر بدون بیمه 400 تومن و با بیمه 370 تومن بودش، اونوقت ماهانه بالا 4 میلیون پول میگیرین ازمون.
متاسفانه مجبور هستن شرکت ها بیمه رو انجام بدن و نمیتونن بیمه نکنن وگرنه من به عنوان یک کارمند اصلا از بیمه راضی نیستم.
۰
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
اگر شخصی در خرید طلا کوتاهی نکند بنده تضمین میکنم که با این روند رکود اقتصادی طلا واقفا کارساز خواهد بود. بدون شک طلا بسیار چاره ساز خواهد بود. شاید ۱۰۰ سال دیگر ما کمی قدرتمند شویم
۴
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
تنها راه حل - برداشتن کلمه اجباری از انتهای بیمه تامین اجتماعی و اختیاری نمودن بیمه و ایجاد یک فضای سالم رقابتی بین شرکت های بیمه ای
با این ارقامی که تامین اجتماعی بابت حق بیمه بازنشستگی و درمان می گیرد در صورت وجود فضای رقابتی سالم شرکت های بیمه ای در صورت بیماری برای شما دکتر در منزل خواهند آورد و ...
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
فقط تلاش (ببخشید طلاش) کن!
۲
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
خیلی کار خوبیه ارزش پولت حفظ میشه
۵
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
فقط طلا بخرید این صندوق با این دزدیا دوام نمیاورد
۴
۴۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
باجناقم در تهران آپارتمان خرید 2/5کیلو طلا خرید کیلولی250میلیون بود تحویل داد برادر خانمش 2/5.3/5بهره میداد بعداز چند سال باجناقم طلاهاشو طلبید برادر خانمش گفت من پول همان زمان حساب میکنم کا به شکایت کشید هردو نزدیک 150/250میلیون هزینه دادگاه و وکالت خرج کرده اند بعداز 5سال هنوز نتیجه نگرفتند طلا هم بلاها را دارد یا را بخری دزد بیاد طلا را ببرد بزند خودت یا خانواده است را بکشد بجای آنکه کمک حالت باشد بلای جانت وخانواده آن میشود در خیابان کسانی برگردنشان طا ویا گوشی گرانقیمت نیست درامنیت هستند ولی کسانیکه برگردنشان طلا دارندوگوشی گرانقیمت دارند مورد حمله قرار میگیرند بعضی وقتها هم قربانی داشته های خود میشود باید همه اتفاقات در نظر داشت
۲۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
شما حق بیمه رو نقد می‌گیرید ولی برای پرداخت خدمات پدر آدمو در میارید. تهشم ۱۰۰ تومن خرج جراحی شده ۵۴ تومن می‌دید می‌گید سقف بیمه پره
۱
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
حق بیمه را کارفرما می دهد قانون خوبی هست سعی نکنید این قانون بازنشستگی و دریافت حقوق بازنشستگی را در ایران نابود کنید
۱۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
منم موافقم زمین یا طلا بخریم ، میخوای حق بیمه بدی هر ماه باید چند روز معطل شی اضافه بر حق بیمه دویست سیصد هزارتومن هم که اون دفتر بیمه میگیره ازت بعدش مریض شدی میری بیمارستان دولتی فقط ده درصدشو بیمه حساب میکنه اونم اگه حساب کنه و هزاران بدبختی دیگه
۲
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
کاملا ایشون دروغ گو هستن
۴
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
۱۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۴:۲۴ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
آقای دکتر مهندس روحانی ... الان این چه ربطی به موضوع داشت.خدا شفات بده
۱۲
