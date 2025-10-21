باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است در فضای مجازی تبلیغ می‌شود که اگر افراد هر ماه پرداخت حق بیمه را با خرید طلا جایگزین کنند، در آینده و سال‌های بازنشستگی شرایط به مراتب بهتری خواهند داشت؛ آیا واقعا چنین است؟ که مشاور عالی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به این سوال پاسخ و عواقب آن را تشریح کرد.

علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خرید طلا بجای بیمه پردازی را سرمایه‌گذاری پر ریسک دانست و گفت: سازمان تامین اجتماعی ۹.۵ برابر حق بیمه دریافتی از بیمه‌شدگان را در قالب مستمری و ... به آنها بر می‌گرداند.

وی با تاکید بر اینکه حرف‌هایی که در مورد جایگزینی خرید طلا به جای بیمه عنوان می‌شود، ناشی از عدم آموزش‌های عمومی و آگاهی‌های بیمه‌ای است اظهار کرد: مشکل اینجاست که بعضا افراد متوجه خدماتی که دریافت می‌کنند نیستند، مثلا فردی حق‌بیمه می‌پردازد اما در اثر یک حادثه یا بیماری ناچارا باید عمل جراحی با هزینه‌های چند صد میلیونی و حتی میلیاردی انجام دهد در حالیکه در بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی چنین جراحی‌هایی، به صورت رایگان انجام می‌شود.

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: نکته دیگر اینکه طلا دارای ریسک نگهداری و ریزش‌های مقطعی است مثلا در زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ قیمت طلا بشدت ریزش کرد و خیلی از بازاریانی که طلا اندوخته بودند، سکته کردند؛ امکان چنین ریسک‌هایی هم وجود دارد.

حیدری با بیان اینکه در سیستم بیمه‌های اجتماعی اینگونه است که اندوخته‌ای انجام و سپس ۳۰ سال بعد خدمت دریافت می‌شود گفت: اگر بیمه شده‌ای دچار از کار افتادگی و یا بیماری صعب العلاجی شود، خدماتی از بیمه‌های اجتماعی دریافت می‌کند(مستمری و درمانی) که در حالت عادی نمی‌توان از اندوخته‌های یکساله و یا دو ساله طلا، اینگونه استفاده کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: افرادی داریم که در عرض یکسال و حتی یکماه بعد از بیمه‌پردازی، تصادف کردند و یا دچار حادثه شغلی شده‌اند اما برایشان مستمری برقرار شده، حال آنکه میزان اندوخته طلا با پول حق بیمه شامل چند گرم طلا می‌شود که عملا طلای خریداری شده کمکی در چنین مواقعی به فرد نمی‌کند. هدف از بیمه‌های اجتماعی، سوداگری و تجارت و واسطه‌گری نیست.

منبع: ایسنا