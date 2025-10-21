باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان هشدار داده‌اند زنانی که مرتباً گوشت فرآوری‌شده مصرف می‌کنند، ممکن است خطر ابتلا به سرطان سینه را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

این مطالعه یک دهه‌ای که شامل بیش از ۷۱۰۰۰ زن ۴۰ تا ۶۹ ساله بود، نشان داد زنانی که حداقل یک بار در هفته گوشت فرآوری‌شده مصرف می‌کردند، ۵۷٪ بیشتر از زنانی که از آن اجتناب می‌کردند، در معرض ابتلا به سرطان سینه بودند. این اثر در بین زنان زیر ۵۰ سال قوی‌تر بود.

محققان معتقدند دلیل این امر در نیتریت سدیم، یک ماده نگهدارنده رایج در گوشت‌های فرآوری‌شده، نهفته است. این ماده می‌تواند در بدن به ترکیبات سرطان‌زا تبدیل شود که بر DNA تأثیر می‌گذارد و احتمال جهش در بافت سینه را افزایش می‌دهد. این ماده برای از بین بردن باکتری‌ها، بهبود طعم و حفظ رنگ صورتی گوشت برای مدت طولانی‌تر استفاده می‌شود.

محققان تأیید کردند که گوشت‌های فرآوری‌نشده، مانند مرغ و گوشت گاو تازه، ارتباط واضحی با افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه نشان نمی‌دهند.

از سوی دیگر، گروه کمپین اتحاد ضد نیتریت بریتانیا گفت: «این شواهد بیشتری است که گوشت فرآوری شده را به سرطان مرتبط می‌کند. خانواده‌ها نباید ناآگاهانه در معرض موادی قرار گیرند که ممکن است ترکیبات سرطان‌زا تشکیل دهند. دولت باید برای حذف نیتریت‌ها از زنجیره غذایی اقدام کند، به خصوص که جایگزین‌های ایمن‌تری وجود دارد.»

این یافته‌ها هشدار‌های آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان سازمان بهداشت جهانی را تأیید می‌کند که گوشت فرآوری شده را به عنوان یک ماده سرطان‌زای گروه ۱، در همان دسته تنباکو، آزبست، هپاتیت B و آرسنیک طبقه‌بندی می‌کند.

کارشناسان نشان داده‌اند که عوامل ژنتیکی در سرطان سینه نقش دارند، اما عوامل دیگری مانند رژیم غذایی، مصرف الکل، سیگار کشیدن و چاقی به طور فزاینده‌ای اهمیت پیدا می‌کنند.

این مطالعه در مجله تغذیه بالینی منتشر شده است.

منبع: دیلی میل