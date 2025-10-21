باشگاه خبرنگاران جوان - پخش سریال جذاب «خانم مارپل» از امشب (۲۹مهرماه) ساعت ۲۱ آغاز می‌شود. این مجموعه تلویزیونی، اقتباسی از رمان‌های پرفروش و پررمزوراز نویسنده مشهور بریتانیایی، آگاتا کریستی، است که یکی از چهره‌های ماندگار ادبیات جنایی جهان به شمار می‌رود.

خانم مارپل، شخصیت اصلی این داستان‌ها، پیرزنی تنها، باهوش و کنجکاو است که در ظاهر زنی آرام و بی‌خطر به نظر می‌رسد؛ اما توانایی شگفت‌انگیزی در کشف معماهای پیچیده و حل پرونده‌های جنایی دارد.

او بدون آن‌که پلیس باشد، با تکیه بر تجربه‌های زندگی، دقت بالا و هوش ذاتی خود، در ماجراهای مختلفی درگیر شده و حقیقت را برملا می‌سازد.

این سریال با فضای رازآلود، شخصیت‌پردازی‌های دقیق و داستان‌هایی پرکشش، مخاطب را تا آخرین لحظه با خود همراه می‌کند.

سریال «خانم مارپل» هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش می‌شود و بازپخش آن نیز در دو نوبت، ساعت ۵ صبح و ۱۲ ظهر روز بعد تقدیم علاقه‌مندان خواهد شد.