سریال جنایی «خانم مارپل» از امشب ساعت ۲۱ از آنتن شبکه تماشا پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پخش سریال جذاب «خانم مارپل» از امشب (۲۹مهرماه) ساعت ۲۱ آغاز می‌شود. این مجموعه تلویزیونی، اقتباسی از رمان‌های پرفروش و پررمزوراز نویسنده مشهور بریتانیایی، آگاتا کریستی، است که یکی از چهره‌های ماندگار ادبیات جنایی جهان به شمار می‌رود.

خانم مارپل، شخصیت اصلی این داستان‌ها، پیرزنی تنها، باهوش و کنجکاو است که در ظاهر زنی آرام و بی‌خطر به نظر می‌رسد؛ اما توانایی شگفت‌انگیزی در کشف معماهای پیچیده و حل پرونده‌های جنایی دارد.

او بدون آن‌که پلیس باشد، با تکیه بر تجربه‌های زندگی، دقت بالا و هوش ذاتی خود، در ماجراهای مختلفی درگیر شده و حقیقت را برملا می‌سازد.

این سریال با فضای رازآلود، شخصیت‌پردازی‌های دقیق و داستان‌هایی پرکشش، مخاطب را تا آخرین لحظه با خود همراه می‌کند.

سریال «خانم مارپل» هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش می‌شود و بازپخش آن نیز در دو نوبت، ساعت ۵ صبح و ۱۲ ظهر روز بعد تقدیم علاقه‌مندان خواهد شد.

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی ، خانم مارپل
خبرهای مرتبط
روایت صادقانه‌ای از دنیای پدر‌ها و مادر‌ها در شبکه دو
فصل دوم سریال «باشگاه کمانگیری مدرسه کازمای» برای شبکه امید
فصل دوم مجموعه تلویزیونی «مشاور» به زودی از شبکه دو سیما
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زهرا اسفندیاری: خواهرم صرفا به‌دلیل ترجمه اخبار غزه بازداشت شد
وزیر ارشاد: وسواس در انتخاب، دلیل تأخیر جابه‌جایی رئیس حج بود
آخرین اخبار
وزیر ارشاد: وسواس در انتخاب، دلیل تأخیر جابه‌جایی رئیس حج بود
زهرا اسفندیاری: خواهرم صرفا به‌دلیل ترجمه اخبار غزه بازداشت شد
«خانم مارپل» در شبکه تماشا
بازنمایی ارزشمند ظرفیت‌های استان در «ایران جان، فارس ایران»
شادبوم، راهی برای آشنایی کودکان و نوجوان با مفهوم پرچم
روایت صادقانه‌ای از دنیای پدر‌ها و مادر‌ها در شبکه دو