نتایج نهایی تمامی رشته‌محل‌های متمرکز و شرایط خاص (تعهد اشتغال) پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای ناپیوسته مهرماه سال ۱۴۰۴ علمی و کاربردی اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای، اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته محل‌های متمرکز و شرایط خاص پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۴۰۴ دانشگاه جامع علمی کاربردی را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع متقاضیانی که در پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۴۰۴ دانشگاه جامع علمی کاربردی ثبت‌نام و شرکت نموده‌اند، می‌رساند اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی مطابق ضوابط مربوط به گزینش متمرکز و شرایط خاص هر یک از گروه‌های آموزشی دوره‌های مذکور بر اساس اولویت کدرشته محل‌های انتخابی و ظرفیت‌های تخصیص داده شده به هر سهمیه، گزینش شده و اسامی پذیرفته‌شدگان در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار گرفته است.

طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرفته‌شدگان لازم است برای اطلاع از تاریخ دقیق ثبت‌نام و انتخاب واحد از امروز، ۲۹ مهرماه به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی به نشانی www.uast.ac.ir مراجعه و مطابق دستورالعمل مربوط نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.

مدارک لازم برای ثبت‌نام:

۱- شش قطعه عکس پرسنلی پشت سفید تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری.

۲- یک برگ تصویر شناسنامه و اصل آن برای مطابقت.

۳- یک برگ تصویر کارت ملی و اصل آن برای مطابقت.

۴- اصل گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه (دیپلم سه ساله نظام جدید ۳-۳-۶ یا نظام ترمی/سالی واحدی شامل نظری، فنی و حرفه‌ای، کاردانش یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه شامل دوره چهارساله یا شش ساله نظری و فنی و حرفه‌ای) با مهر و امضای رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل

۵- اصل کاربرگ ۱۰۱ (گواهی اشتغال به کار) با امضاء و مهر بالاترین مقام مسئول، آخرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد معتبر انجام کار و برای شاغلین نیرو‌های مسلح ارایه حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار از یگان مربوط برای پذیرفته‌شدگان در کدرشته‌محل‌هایی که مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش مهرماه سال ۱۴۰۴ منحصراً پذیرش از شاغلین صورت پذیرفته است.

۶- اصل کاربرگ شماره ۱۰۲ (فرم تایید معدل) برای پذیرفته‌شدگانی که گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه برای آنان صادر نشده است و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در مقطع متوسطه دانش‌آموخته شده‌اند.

۷- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را با توجه به بخش مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش مهرماه سال ۱۴۰۴مشخص نماید.

