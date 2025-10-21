در پی یک حمله مسلحانه به کاروان نظامی پاکستان در منطقه تانگی در ایالت خیبر پختونخوا، ۱۰ سرباز کشته و هفت نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طبق گزارش منابع محلی، در حمله مسلحانه‌ای که کاروان نظامی در منطقه تانگی در ولایت وزیرستان جنوبی در ایالت خیبر پختونخوا را هدف قرار داد، ده سرباز پاکستانی کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

این منابع اظهار داشتند که مهاجمان ابتدا هنگام عبور نیرو‌های پاکستانی در منطقه به سمت آنها تیراندازی کردند و سپس آنها را با سلاح‌های سنگین هدف قرار دادند. تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی از سوی مقامات پاکستانی در خصوص این حمله منتشر نشده است.

در خبری دیگر، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، اعلام کرد که کشورش هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با تحریک طالبان پاکستان ندارد و تاکید کرد که تماس‌های کنونی تنها محدود به طالبان افغانستان است.

روز دوشنبه، آصف به رویترز گفته بود که توافق آتش‌بس میان دولت‌های اسلام‌آباد و کابل، مشروط به توانایی طالبان افغانستان در مهار شبه‌نظامیانی است که از طریق مرز مشترک دو کشور به پاکستان حمله می‌کنند؛ این موضوع شکنندگی توافق را تأیید می‌کند.

دو کشور در جریان نشست‌هایی در دوحه، پس از درگیری‌های چند روزه در مرز که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر شد، بر سر آتش‌بس توافق کردند. این شدیدترین خشونت از زمان به قدرت رسیدن طالبان در کابل در سال ۲۰۲۱ بود.

این درگیری‌ها، که شامل حملات هوایی پاکستان بر سر مرز ۲۶۰۰ کیلومتری مورد مناقشه بود، پس از آن آغاز شد که اسلام‌آباد از کابل خواست شبه‌نظامیان را مهار کند، زیرا معتقد بود آنها عملیات خود را از خاک افغانستان انجام می‌دهند.

آصف، که رهبری مذاکرات در برابر ملا محمد یعقوب، همتای افغانستانی خود را بر عهده داشت، گفت: «هر اتفاقی که از افغانستان نشأت بگیرد، نقض این توافق خواهد بود، همه چیز به این یک بند واحد بستگی دارد.»

آصف در مصاحبه‌ای در اسلام‌آباد افزود که توافق کتبی امضا شده توسط پاکستان، افغانستان، ترکیه و قطر به وضوح تصریح می‌کند که هیچ‌گونه نفوذی صورت نخواهد گرفت. او تصریح کرد: «ما توافق آتش‌بس داریم، به شرطی که هیچ تخلفی از توافق موجود صورت نگیرد.»

منبع: العربیه