باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم - فرید هاشمنژاد، رئیس جامعه دندانسازان ایران در مراسم افتتاحیه سی و دومین کنگره جامعه و انجمن علمی دندان سازان ایران گفت: در حال حاضر سه رشته در این بخش در مقطع کارشناسی ارشد فعال است.
او تاکید کرد: جامعه دندانسازان نهاد تصمیمگیرنده نیست، اما انتظار داریم آییننامه لابراتواریستها تعیین شود. هدف ما ایجاد نظامبندی عادلانه و ترغیب افراد غیرآکادمیک به مسیر آکادمیک است.
رئیس جامعه دندانسازان ایران گفت: خواهان افزایش ظرفیت پذیرش هستیم تا در کنار داوطلبان کنکور سراسری، سهمیهای مشخص برای افراد غیرآکادمیک نیز در نظر گرفته شود تا بتوانند لابراتوارها را به شکل قانونی و حرفهای تأسیس کنند؛ ادامه مسیر با شرایط فعلی ممکن نیست و نیازمند همراهی وزارت بهداشت هستیم.
در ادامه مراسم، احمدرضا ریحانی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت وزارت بهداشت، نیز در سخنانی گفت: شعار این کنگره بسیار زیباست، زیرا نتیجه در حرکت جمعی است. اگر هدفگذاری درستی نداشته باشیم، همدلی به شکوفایی نخواهد انجامید. نتیجه کار شما لبخند زیبای مردم است.
به گفته وی وزارت بهداشت، سلامت مردم را خط قرمز خود میداند و از اقدامات علمی و منطقی حمایت میکند. ایراداتی که گاهی دیده میشود، ناشی از کمکاری یا مطالبهگری احساسی است.
او افزود: ما باید از مطالبهگری احساسی به مطالبهگری منطقی حرکت کنیم. اگر کسی در کار شما دخالت کند، ما مقابل او خواهیم ایستاد. امانتدار سلامت مردم هستیم و این امانتداری باید با دانش و تعهد همراه باشد تا برای سلامت لبخند ایران گام برداریم
در ادامه مراسم، سیدمحمد میرخانی، معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی، گفت: مایلیم اعضای جامعه دندانسازان شماره نظام پزشکی داشته باشند از طریق مجلس پیگیر هستیم تا فرآیند دریافت شماره نظام پزشکی تسریع شود و بتوانیم با همکاری شما، با پدیده شیادی طبی در شهرها مقابله کنیم و از ظرفیتهای حمایتی سازمان بهرهمند شوید.
در ادامه مراسم، حسینعلی ماهگلی، رئیس انجمن علمی دندانسازی ایران، بیان کرد: انجمن علمی در مهرماه سال گذشته پروانه رسمی خود را دریافت کرد و میتواند نقش مهمی در ساماندهی و توسعه این حوزه ایفا کند.
در ادامه مراسم، امیر خانلری، دبیر اجرایی کنگره، گفت: با به اشتراکگذاری آخرین دستاوردها و دانشهای روز، باید جانی تازه به پروتزهای دندانی ببخشیم. تاکنون ۳۱ دوره از این کنگره برگزار شده و امسال برای نخستینبار این کنگره باهمکاری انجمن دندانسازی ایران برگزار میشود که نقطهعطفی در جامعه دندانسازی کشور به شمار میرود. از امروز به مدت چهار روز، بخشهای فرهنگی، هنری، ورکشاپها و نمایشگاه عکس آغاز به کار خواهند کرد.
در ادامه، رضا ناهیدی، دبیر علمی کنگره، اظهار کرد: در اردیبهشتماه، فراخوان ارسال مقالات برای کنگره منتشر شد و کارگروه علمی جامعه دندانسازان وقت زیادی برای بررسی آنها صرف کرد.
به گفته وی بر اساس نیازهای روز، سخنرانیها انتخاب شدند و این کنگره میزبان بیش از ۶۰ سخنران خواهد بود. همچنین ۸ ورکشاپ تخصصی در نظر گرفته شده است و اطمینان دارم طی روزهای آینده شاهد یکی از بهترین کنگرههای دندانسازان کشور خواهیم بود.