باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شیائومی ۱۵ T پرو دارای بدنه ساخته شده از بهترین مواد، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار مطابق با استاندارد IP۶۸، ابعاد ۱۶۲.۷ در ۷۷.۹ در ۸ میلیمتر و وزن ۲۱۰ گرم است.
صفحه نمایش آن یک نمایشگر ۶.۸۳ اینچی AMOLED با وضوح ۱۲۸۰ در ۲۷۷۲ پیکسل، نرخ تازهسازی ۱۴۴ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۴۴۷ پیکسل در هر اینچ و روشنایی تا ۳۲۰۰ نیت است. این صفحه نمایش توسط Corning Gorilla Glass ۷i بسیار بادوام محافظت میشود.
این دستگاه اندروید ۱۵ را با HyperOS ۲ اجرا میکند، از پردازنده Mediatek Dimensity ۹۴۰۰، پردازنده گرافیکی Immortalis-G۹۲۵، ۱۲ گیگابایت رم و ظرفیت حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت بهره میبرد.
دوربین اصلی آن دارای یک سنسور سهگانه (۵۰+۵۰+۱۲) مگاپیکسلی، شامل یک لنز فوق عریض و یک لنز تلهفوتو پریسکوپی است و قادر به ضبط ویدیوی ۸ K است. دوربین جلوی آن ۳۲ مگاپیکسل است.
این گوشی دارای دو اسلات سیمکارت، یک پورت USB Type-C ۲.۰، بلندگوهای Dolby Atmos، یک تراشه NFC و فناوری مادون قرمز برای کنترل از راه دور لوازم الکترونیکی است. همچنین دارای یک باتری ۵۵۰۰ میلیآمپر ساعتی است که از شارژر سریع ۹۰ واتی پشتیبانی میکند و میتوان آن را با شارژر بیسیم سریع ۵۰ واتی شارژ کرد.
منبع: gsmarena