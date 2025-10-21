باشگاه خبرنگاران جوان - بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از اواسط آبان آغاز می‌شود و قرار است تیم ملی والیبال ایران با هدایت پیمان اکبری بدون حضور لژیونر‌ها به این بازی‌ها اعزام شود.

در این راستا حضور عرشیا به‌نژاد پاسور اول تیم ملی در روز‌های اخیر در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. به‌نژاد اعلام کرده بود که مصدوم است و نیاز به استراحت دارد، اما تقوی رئیس فدراسیون والیبال در واکنش به این مصدومیت عنوان کرد در صورتی که کمیته پزشکی فدراسیون مصدومیت به‌نژاد را تایید کند این بازیکن نه تنها برای تیم ملی که حتی برای باشگاه خود هم حق بازی ندارد.

با این حال امیر شرافت، مدیرعامل شهداب از موافقت این باشگاه با حضور به‌نژاد در تیم ملی خبر داد، اما از فدراسیون خواست که از این بازیکن صرفا در بازی‌ها و لحظات مهم استفاده شود تا مصدومیتش تشدید نشود و تحت درمان قرار بگیرد.

فدراسیون مصدومیت به‌نژاد را به ما اطلاع داد

شرافت در مورد مصدومیت به‌نژاد و واکنش رئیس فدراسیون والیبال به این موضوع، به ایسنا گفت: تصمیم‌گیرنده در مورد بازیکن باشگاه است که حق و حقوق او را پراخت می‌کند. آقای تقوی هم به این نحو نگفتند. مصدومیت عرشیا را ابتدا خود فدراسیون به ما اطلاع داد، حتی پزشک و سرمربی تیم ملی هم در جریان هستند. به استخوان ساق پای او فشار وارد می‌شود و اگر این فشار زیاد باشد ممکن است خطر شکستگی ایجاد شود، اما در حال حاضر مشکلی ندارد و با ما تمرین می‌کند.

فدراسیون هم نمی‌خواست همه بازیکنان تیم ملی به ریاض بروند

او ادامه داد: فدراسیون هم با ما هم‌نظر است که همه بازیکنان تیم ملی به این بازی‌ها اعزام نشوند، اما دستگاه‌های بالاتر معتقدند حتما تیم ملی برود و مقام بیاورد؛ یعنی تصمیم‌گیرنده در مورد بازیکن در طول لیگ، باشگاه است. فدراسیون پاکستان هم برای حضور عثمان فریاد در بازی‌های کشور‌های اسلامی به ما ایمیل زدند، اما صراحتا مخالفت کردیم و خیلی حرفه‌ای با این موضوع کنار آمدند. لژیونر‌های ما هم نمی‌توانند در بازی‌های کشور‌های اسلامی باشند و باشگاه‌ها تصمیم‌گیرنده هستند، اما به هر حال سیاست‌های کلان ماست و تابعیت می‌کنیم. امیدوارم برای هیچکدام از بازیکنان مشکلی پیش نیاید.

شرافت در پاسخ به این سوال که هنوز تکلیف اعزام به‌نژاد به بازی‌های کشور‌های اسلامی مشخص نشده است؟ بیان کرد: می‌تواند برود، اما باید مدیریت شود و در بازی‌های مهم و تعیین‌کننده از او استفاده شود. باید فشاری کمی به او بیاورند. هرچند مخالف حضورش هستیم، اما چون بحث ملی است، تبعیت می‌کنیم.

تعویق لیگ به ما خسارت زد

او در مورد تعویق لیگ برتر و تهدید برخی تیم‌ها به عدم شرکت در لیگ بیان کرد: شاید به عنوان اولین نفر قانون شروع مسابقات از ۲۰ اکتبر را در جلسه لیگ اعلام کردم. تقویم فدراسیون جهانی از الان تا سال ۲۰۲۸ کاملا مشخص است و این موضوع را از قبل می‌دانستیم، اما متاسفانه مقداری در این موضوع سهل‌انگاری شد که خسارت زیادی به باشگاه‌ها وارد شد. برخی باشگاه‌ها تمرین خود را تازه آغاز کرده‌اند که به نفع آنها شد، اما تیم‌هایی مثل ما، اردکان، فولاد سیرجان و پیکان که حدود دو ماه است تمرین می‌کنیم، بازی‌های دوستانه برگزار کرده و به پیک بدنی رسیده‌ایم، دوباره باید از نو این روند را طی کنیم. مخالفت ما با برگزاری مسابقات در دو گروه بود که خوشبختانه رفت و برگشتی شد.

شرافت ادامه داد: فدراسیون بابت تعویق لیگ عذرخواهی کرد، اما بازی هفته دوم ما با نور بود که بلیت و کار‌های آن را انجام داده بودیم و ۳۰۰، ۴۰۰ میلیون به ما خسارت وارد شد. از طرفی باید دوباره تمرین کنیم و خود را آماده نگه داریم.

مدیرعامل باشگاه شهداب در پایان با اشاره به وضعیتی که برای صابر کاظمی پیش آمده است، برای او آرزوی سلامتی کرد و گفت: متاسفانه در روز‌های اخیر این اتفاق ناگوار همه ما را ناراحت کرده است. از خدای متعال شفای عاجل او را می‌خواهیم که او را برای خانواده عزیز و جامعه والیبال حفظ کند.