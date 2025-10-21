مدیرعامل تیم والیبال شهداب یزد گفت: فدراسیون والیبال هم معتقد است همه بازیکنان تیم ملی به بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی اعزام نشوند، اما دستگاه‌های بالاتر معتقدند حتما تیم ملی به این مسابقات برود و مقام بیاورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از اواسط آبان آغاز می‌شود و قرار است تیم ملی والیبال ایران با هدایت پیمان اکبری بدون حضور لژیونر‌ها به این بازی‌ها اعزام شود. 

در این راستا حضور عرشیا به‌نژاد پاسور اول تیم ملی در روز‌های اخیر در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. به‌نژاد اعلام کرده بود که مصدوم است و نیاز به استراحت دارد، اما تقوی رئیس فدراسیون والیبال در واکنش به این مصدومیت عنوان کرد در صورتی که کمیته پزشکی فدراسیون مصدومیت به‌نژاد را تایید کند این بازیکن نه تنها برای تیم ملی که حتی برای باشگاه خود هم حق بازی ندارد. 

با این حال امیر شرافت، مدیرعامل شهداب از موافقت این باشگاه با حضور به‌نژاد در تیم ملی خبر داد، اما از فدراسیون خواست که از این بازیکن صرفا در بازی‌ها و لحظات مهم استفاده شود تا مصدومیتش تشدید نشود و تحت درمان قرار بگیرد.

فدراسیون مصدومیت به‌نژاد را به ما اطلاع داد

شرافت در مورد مصدومیت به‌نژاد و واکنش رئیس فدراسیون والیبال به این موضوع، به ایسنا گفت: تصمیم‌گیرنده در مورد بازیکن باشگاه است که حق و حقوق او را پراخت می‌کند. آقای تقوی هم به این نحو نگفتند. مصدومیت عرشیا را ابتدا خود فدراسیون به ما اطلاع داد، حتی پزشک و سرمربی تیم ملی هم در جریان هستند. به استخوان ساق پای او فشار وارد می‌شود و اگر این فشار زیاد باشد ممکن است خطر شکستگی ایجاد شود، اما در حال حاضر مشکلی ندارد و با ما تمرین می‌کند. 

فدراسیون هم نمی‌خواست همه بازیکنان تیم ملی به ریاض بروند

او ادامه داد: فدراسیون هم با ما هم‌نظر است که همه بازیکنان تیم ملی به این بازی‌ها اعزام نشوند، اما دستگاه‌های بالاتر معتقدند حتما تیم ملی برود و مقام بیاورد؛ یعنی تصمیم‌گیرنده در مورد بازیکن در طول لیگ، باشگاه است. فدراسیون پاکستان هم برای حضور عثمان فریاد در بازی‌های کشور‌های اسلامی به ما ایمیل زدند، اما صراحتا مخالفت کردیم و خیلی حرفه‌ای با این موضوع کنار آمدند. لژیونر‌های ما هم نمی‌توانند در بازی‌های کشور‌های اسلامی باشند و باشگاه‌ها تصمیم‌گیرنده هستند، اما به هر حال سیاست‌های کلان ماست و تابعیت می‌کنیم. امیدوارم برای هیچکدام از بازیکنان مشکلی پیش نیاید. 

شرافت در پاسخ به این سوال که هنوز تکلیف اعزام به‌نژاد به بازی‌های کشور‌های اسلامی مشخص نشده است؟ بیان کرد: می‌تواند برود، اما باید مدیریت شود و در بازی‌های مهم و تعیین‌کننده از او استفاده شود. باید فشاری کمی به او بیاورند. هرچند مخالف حضورش هستیم، اما چون بحث ملی است، تبعیت می‌کنیم. 

تعویق لیگ به ما خسارت زد

او در مورد تعویق لیگ برتر و تهدید برخی تیم‌ها به عدم شرکت در لیگ بیان کرد: شاید به عنوان اولین نفر قانون شروع مسابقات از ۲۰ اکتبر را در جلسه لیگ اعلام کردم. تقویم فدراسیون جهانی از الان تا سال ۲۰۲۸ کاملا مشخص است و این موضوع را از قبل می‌دانستیم، اما متاسفانه مقداری در این موضوع سهل‌انگاری شد که خسارت زیادی به باشگاه‌ها وارد شد. برخی باشگاه‌ها تمرین خود را تازه آغاز کرده‌اند که به نفع آنها شد، اما تیم‌هایی مثل ما، اردکان، فولاد سیرجان و پیکان که حدود دو ماه است تمرین می‌کنیم، بازی‌های دوستانه برگزار کرده و به پیک بدنی رسیده‌ایم، دوباره باید از نو این روند را طی کنیم. مخالفت ما با برگزاری مسابقات در دو گروه بود که خوشبختانه رفت و برگشتی شد. 

شرافت ادامه داد: فدراسیون بابت تعویق لیگ عذرخواهی کرد، اما بازی هفته دوم ما با نور بود که بلیت و کار‌های آن را انجام داده بودیم و ۳۰۰، ۴۰۰ میلیون به ما خسارت وارد شد. از طرفی باید دوباره تمرین کنیم و خود را آماده نگه داریم. 

مدیرعامل باشگاه شهداب در پایان با اشاره به وضعیتی که برای صابر کاظمی پیش آمده است، برای او آرزوی سلامتی کرد و گفت: متاسفانه در روز‌های اخیر این اتفاق ناگوار همه ما را ناراحت کرده است. از خدای متعال شفای عاجل او را می‌خواهیم که او را برای خانواده عزیز و جامعه والیبال حفظ کند.

برچسب ها: بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ، تیم ملی والیبال
خبرهای مرتبط
سفر دبیرکل فدراسیون همبستگی ورزشی کشور‌های اسلامی به ایران
شهداب کوتاه آمد/ عرشیا به‌نژاد با تیم ملی والیبال به ریاض می‌رود
دبیرکل انجمن همبستگی ورزش کشور‌های اسلامی وارد ایران شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
آخرین اخبار
وحید هاشمیان تا بازی با ذوب آهن روی نیمکت سرخپوشان است
AFC: بازیکنان سپاهان مقابل آخال بی دقت بودند
پیروزی پرگل شباب الاهلی و الهلال در لیگ نخبگان آسیا
دیدار سفیر ایران در ریاض با قائم مقام وزیر ورزش عربستان سعودی
برنامه رقابت ورزشکاران ایران در ۳۰ مهر
پسران کبدی ایران مقابل هند ناکام ماندند
بارسلونا ۶ - ۱ المپیاکوس/ خط و نشان شاگردان فلیک پیش از ال کلاسیکو + فیلم
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
محمدی به دیدار فینال راه یافت/ شمسی پور راهی رده بندی شد
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
نویدکیا: ما در تمام کنندگی برابر تیم آخال ضعف داشتیم
تیم هندبال پسران ایران از سد چین عبور کرد
شکست تیم ملی والیبال ساحلی پسران برابر چین
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
دختران پدل ایران با اقتدار عربستان را شکست دادند
صعود شاگردان غلامی به عنوان صدرنشین
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
حردانی: استقلال متفاوتی را خواهید دید/ دودستگی در تیم وجود ندارد
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
مخالف حضور به‌نژاد در تیم ملی والیبال بودیم/ چون بحث ملی است تبعیت می‌کنیم
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ محمدی حریف اوکراینی را شکست داد
تقدیر AFC از رییس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران
سرمربی الوحدات: می‌دانیم بازی برابر استقلال چقدر مهم است
معرفی سرمربی جدید ناتینگهام؛ دایچ به لیگ برتر بازگشت