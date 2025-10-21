باشگاه خبرنگاران جوان- به نقل از روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، "مجتبی اقوامی پناه" در این بازدیدها به همراه مدیران این شرکت، چگونگی فعالیت کیوسک های محورهای تجریش، نیاوران، بوکان و... را بررسی و در خصوص ایجاد سد معبر، عرضه کالاهای غیرمجاز و رعایت حقوق شهروندان، ضمن انجام تذکرات لازم، با هماهنگی دستگاه قضایی، دستور برخورد با برخی واحدهای متخلف را صادر کرد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل در حاشیه این بازدیدها، با تاکید بر لزوم رعایت قوانین از سوی بیش از یکهزار و ۲٠٠ کیوسک واقع در مناطق، گفت: هماهنگی لازم با مراجع ذی صلاح در خصوص ساماندهی وضعیت کیوسک ها صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بازدید از چگونگی فعالیت کیوسک های مطبوعاتی توسط ادارات ساماندهی مناطق ۲۲ گانه در دستور کار است خاطر نشان کرد: فلسفه وجودی کیوسک ها در تهران بر پایه عرضه مطبوعات و نشریات بوده و متاسفانه در سال ها مختلف تغییر ماهیت داده اند که باید اصلاح شود.