استاندار قم از توافق استانداری قم با سازمان اوقاف کشور برای حل مشکل کانون گرد و غبار قم خبر داد

استاندار قم از توافق استانداری با سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برای حل مشکل کانون گرد و غبار قم خبر داد و گفت: ۲هزار هکتار از اراضی سراجه قم که کانون گرد و غبار استان شناخته می‌شود، با مشارکت استانداری قم و سازمان اوقاف کشور، تحت پوشش گونه‌های مختلف گیاهی قرار خواهند گرفت.

اکبر بهنام جو افزود: قرار بر این شد که سازمان اوقاف کشور، کاشت گونه‌های گیاهی با صرفه اقتصادی را برعهد بگیرد و تأمین آب با استانداری قم خواهد بود و اجرای کار و نگهداری هم بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است.

استاندار یادآور شد: حمایت مالی از بیمارستان و درمانگاهی در استان قم که مدتی است ساخت‌شان نیمه کاره مانده است، از دیگر قول‌های ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بود.

منبع:استانداری قم