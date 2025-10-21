باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - روز ملی صادرات نمادی از خودباوری و تلاش ملی برای رشد اقتصادی است. صادرات و تجارت بینالملل به عنوان یکی از عوامل مهم ثبات اقتصادی، طیف وسیعی از ارتباطات را درپی دارد و از مهمترین شاخصهای توسعه در اشتغال، تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشورها بهشمار میرود.
طبق پیشبینی قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل سالانه باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام شود که ۱۰۰ میلیارد دلار آن از منابع داخلی و ۱۰۰ میلیارد دلار از محل جذب سرمایههای خارجی باشد.
در همین راستا، محمدرضا قادری، کارشناس اقتصادی و دبیر اجرایی سرمایهگذاری، در یک برنامه خبری اظهار داشت: سرمایهگذاری داخلی قابل تحقق است، اما با توجه به روند جذب سرمایهگذاری خارجی، بعید است طی ۵ سال آینده بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم.
قادری گفت: البته سرمایه ایرانیان مقیم خارج کشور قابل توجه است؛ میتوانیم به روشهای مختلف سرمایه ایرانیان مقیم خارج کشور را جذب کنیم.
وی افزود: نمایشگاه سرمایهگذاری امسال با حمایت دفتر معاون اول رئیس جمهور و مشارکت وزارت اقتصاد، صنعت، معدن و وزارت امور خارجه به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری برگزار میشود. سازمانهایی مانند اکو، ایسیدی و هلدینگهای چهار فصل نیز در آن مشارکت میکنند.
او بیان کرد:دومین نمایشگاه بین المللی ۱۸ تا ۲۳ آذر با سرمایهگذاری بیش از ۴۰ کشور ،۴۴ پاویون و ۲۴۰ مشارکت کننده برگزار خواهد شد.
به گفته قادری، بعد از نمایشگاه سرمایهگذاری سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیون دلار تفاهمنامه برای سرمایهگذاری منعقد شد که ۱۰۰ میلیون دلار آن منجر به عقد قرارداد شد.
دبیر اجرایی نمایشگاه سرمایهگذاری کیش اکسپو افزود:علیرغم فشار اقتصادی و تحریمها، در ۵ ماه اول امسال میزان مجوزهای سرمایهگذاری خارجی نسبت به سال قبل ۷۰ درصد رشد داشته است.
قادری همچنین گفت: در سال گذشته ۱.۲ میلیارد دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی داده شد، در حالی که در ۵ ماه امسال ۹۰۰ میلیون دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی صادر شده است. با این روند، پیشبینی میشود امسال تا آخر سال ۲ میلیارد دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی در کشور صادر شود.
به گفته وی، با جذب سرمایهگذاری خارجی میتوانیم جهشی در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: نگاه سرمایهگذاران خارجی همواره سود به تنهایی نیست؛ گاهی سرمایهگذاران خارجی ریسک را هم میپذیرند تا در یک منطقه حضور پیدا کنند. به عنوان مثال، کشور آلمان تولیدکننده تجهیزاتی است که گازهای فلر را جمعآوری میکند، در حالی که خود آن کشور هیچگونه گاز فلری ندارد و این فناوری در کشورهای دارای منابع گازی مانند ایران کاربرد دارد.
قادری همچنین در مورد سرمایهگذاری داخلی گفت: یکی از الزامات مهم سرمایهگذاری، ثبات اقتصادی و کنترل تورم است.
قادری تأکید کرد: یکی از لوازم جذب سرمایهگذاری داخلی این است که اعتماد مردم جلب شود، اما در حال حاضر عمده مردم در مواردی مانند سکه، دلار و سرمایهگذاری از طریق سیگنالها در بورس سرمایهگذاری میکنند. بنابراین، اعتماد مردم با ایجاد ثبات در قوانین و ثبات در اقتصاد کلان به سرمایهگذاری جذب خواهد شد.
وی عنوان کرد: ما حتی نتوانستهایم ارتباط خوبی با کشورهای همسایه برقرار کنیم. به عنوان مثال، کشور عراق سال گذشته ۸۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کرد، اما ما نتوانستیم حتی یک میلیارد دلار در آن سرمایهگذاری کنیم.
به گفته قادری، کشور چین سالانه ۱۱۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب میکند و حدود ۹۰ میلیارد دلار نیز در کشورهای دیگر سرمایهگذاری میکند و مجموع سرمایهگذاری خارجی این کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار میرسد.
این کارشناس اقتصادی گفت: ما میتوانیم از کشورهای همسایه در حاشیه خلیج فارس، همچنین کشورهای آسیای میانه و سایر همسایگان، سرمایهگذاری مناسبی جذب کنیم.
به گفته وی، ما با حدود ۳۰ تا ۴۰ کشور دنیا در ارتباط هستیم که ۹۰ درصد تراکنشهای ما با ۷ تا ۸ کشور است. در صورتی که سرمایه ایرانیان خارج کشور را بتوانیم جذب کنیم، در حد سرمایه خارجی یک کشور خواهد بود.