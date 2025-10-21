باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
قله تفتان آرام است؛ هیچ نشانه‌ای از فوران وجود ندارد + فیلم

در حال حاضر هیچ‌گونه مشکل و نشانه‌ای از فعالیت غیرعادی یا فعل و انفعالات نگران‌کننده در کوه تفتان مشاهده نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اعلام کارشناسان هیچ نشانه‌ای از افزایش فعالیت آتشفشانی در قله تفتان مشاهده نشده و فعالیت‌های حرارتی و گازی در حد طبیعی و زیرنظر سامانه‌های پایش زلزله و آتشفشان قرار دارد.

 

