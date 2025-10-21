معاون شهردار تهران با اشاره به قرارداد بومی‌سازی اتوبوس‌ها گفت: این قرارداد با همکاری چند شرکت و شهرداری تهران امضا و اجرا می شود تا از این پس اتوبوس‌ها را به صورت بومی در کشور تولید کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه پانصدمین دستگاه اتوبوس برقی طی محموله ای تحویل تهران شد، اظهارکرد: این محموله شامل ۱۱۰ دستگاه اتوبوس بود و نصاب اتوبوس برقی وارداتی ما را به ۵۰۰ دستگاه رساند.

هرمزی با بیان اینکه طی سفر به چین قرارداد ۷۵ دستگاه متروباس برقی منعقد شد، گفت: قرار بر این است که این تعداد طی ماه های آتی تحویل تهران بشود. متروباس‌ها ۲۶ متری با ظرفیت حدود ۳۰۰ نفر هستند و در خط پایانه شرق تا میدان آزادی فعالیت خواهند کرد.

معاون شهردار تهران با اشاره به قرارداد بومی‌سازی اتوبوس‌ها هم توضیح داد: این قرارداد با همکاری شرکت کارمانیا، کرمان موتور، هایگر و شهرداری تهران امضا و اجرا می شود تا از این پس اتوبوس‌ها را به صورت بومی در کشور تولید کنیم. انجام این کار در ایران به بخش خصوصی و دو شرکت  کارمانیا و کرمان موتور واگذار شده است. 

برچسب ها: اتوبوس برقی ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
چمران: با توجه به شرایط موجود همین میزانی که اتوبوس تهیه شده خوب است
ورود ۸ دستگاه اتوبوس برقی به ناوگان حمل‌ونقل پرتقاضای منطقه۸
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران:
ظرفیت اتوبوس های فعال تهران به ۱۸۰۰ دستگاه رسیده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند
بی‌توجهی به هشدارها، عامل اختلال در خط ۵ مترو بود
انهدام باند توزیع گسترده لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی با برند شرکت‌های معروف
اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در پایان هفته
حج هوشمند و زیارت آسان؛ اولویت‌های رئیس جدید سازمان حج و زیارت
ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی در باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)
حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد
چینی‌ها محموله ۱۱۰تایی اتوبوس‌برقی‌ها را تحویل دادند
تنها مرجع اعلام مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت، معاونت عمرانی استانداری تهران است
توسعه گردشگری در سواحل در چارچوب قوانین مجاز است 
آخرین اخبار
ساماندهی حریم تهران تحت حاکمیت قانون باشد
برنامه‌محور بودن فعالیت‌ها اولویت پایگاه‌های بسیج در منطقه ۸
حج هوشمند و زیارت آسان؛ اولویت‌های رئیس جدید سازمان حج و زیارت
حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد
انهدام باند توزیع گسترده لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی با برند شرکت‌های معروف
ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی در باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)
تنها مرجع اعلام مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت، معاونت عمرانی استانداری تهران است
توسعه گردشگری در سواحل در چارچوب قوانین مجاز است 
اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در پایان هفته
افزایش ۹۶ مکان ورزشی جدید کارگری در دو سال اخیر
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند
بی‌توجهی به هشدارها، عامل اختلال در خط ۵ مترو بود
چینی‌ها محموله ۱۱۰تایی اتوبوس‌برقی‌ها را تحویل دادند
گشت‌های شبانه بررسی فعالیت کیوسک های مطبوعاتی تهران/ با متخلفین برخورد می‌شود
به جای پرداخت «حق بیمه»، «طلا» بخریم؟
رفع گره ۱۵‌ساله ابرپروژه اتصال بلوار دلاوران به بزرگراه امام‌علی(ع)
توضیح پلیس درباره بازداشت یکی از بازیگران معروف
ورود گوشت منجمد با قیمت کمتر از ۶۰۰ هزار تومان در بازار‌های میوه و تره بار
افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی به ۲۰۰ میلیون تومان
ثبت بیش از ۲۳ هزار مورد اعمال قانون توسط پلیس نامحسوس تهران در مهرماه
مهلت معرفی مشمولان غیرغایب پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه
تحولی نو در نظام نظارت، پاسخ‌گویی و رصد هوشمند خدمات شهری
ایستگاه مترو مریم مقدس (س) هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد
کولیوند به مدت ۴ سال به عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر منصوب شد
حفاظت از محیط زیست را به یک سازمان محدود نکنیم
تولید ۲۵ درصد پسماند کشور در تهران
سکته مغزی تتلو صحت ندارد
تذکر چمران به مدیرعامل مترو تهران
اختلال در خط ۵ مترو در اوج ساعت تردد مردم
بازیگر سینما با شکایت شاکی خصوصی بازداشت شد