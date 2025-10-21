باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی های رایانه ای؛ فعالیت های بدنی کاهش پیدا می کند و افراد بیشتر اوقات خود را در فضای مجازی سپری می کنند؛ بنابراین گسترش فعالیت های بدنی به ویژه در مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش موثری در سطح یادگیری و سلامت دانش آموزان ایفا می کند. این موضوع نه تنها باعث تمرکز و یادگیری بهتر دانش آموزان می شود؛ بلکه در کاهش اضطراب تنش آنها نیز تاثیر فراوانی دارد. بنابراین در راستای اهمیت ورزش و سلامت دانش آموزان مراسم افتتاحیه مهارت آموزی ورزشی مقطع متوسط اول دبیرستان دخترانه سعدی در شهرک مسعودیه شهر تهران برگزار شد.

گفتنی است در این مراسم چکینی معاون پرورشی اموزش منطقه ۱۵؛ محمدی معاون مقطع متوسط منطقه ۱۵ وقربانی کارشناس تربیت بدنی این منطقه حضور داشتند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

منبعک روح الله نظام - تهران

