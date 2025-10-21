شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم افتتاحیه مراسم مهارت اموزی ورزشی مقطع متوسط اول دبیرستان دخترانه سعدی در شهرک مسعودیه شهر تهران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی های رایانه ای؛ فعالیت های بدنی کاهش پیدا می کند و افراد بیشتر اوقات خود را در فضای مجازی سپری می کنند؛ بنابراین گسترش فعالیت های بدنی به ویژه در مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش موثری در سطح یادگیری و سلامت دانش آموزان ایفا می کند. این موضوع نه تنها باعث تمرکز و یادگیری بهتر دانش آموزان می شود؛ بلکه در کاهش اضطراب تنش آنها  نیز تاثیر فراوانی دارد. بنابراین در راستای اهمیت ورزش و سلامت دانش آموزان مراسم افتتاحیه مهارت آموزی ورزشی مقطع متوسط اول دبیرستان دخترانه سعدی در شهرک مسعودیه شهر تهران برگزار شد.
گفتنی است در این مراسم چکینی معاون پرورشی اموزش منطقه ۱۵؛ محمدی معاون مقطع متوسط منطقه ۱۵ وقربانی کارشناس تربیت بدنی این منطقه حضور داشتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

منبعک روح الله نظام - تهران

گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه مهارت آموزی ورزشی در دبیرستان دخترانه سعدی تهران

مراسم افتتاحیه

مراسم افتتاحیه

گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه مهارت آموزی ورزشی در دبیرستان دخترانه سعدی تهران

گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه مهارت آموزی ورزشی در دبیرستان دخترانه سعدی تهران

مراسم افتتاحیه

گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه مهارت آموزی ورزشی در دبیرستان دخترانه سعدی تهران

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: مراسم افتتاحیه ، مهارت ورزشی ، دانش آموزان
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
فیلمی از مراسم افتتاحیه هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران در اهر
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
مراسم افتتاحیه و بهره برداری از چمن مصنوعی آزاده شهید نیکنام زرنق در هفته دفاع مقدس
شهروندخبرنگار اصفهان؛
جشنواره بین‌المللی مرنجاب با طعم سنت و تاریخ در قلب کویر آران و بیدگل کلید خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه مهارت آموزی ورزشی در دبیرستان دخترانه سعدی تهران
حال و هوای زائران در سه شنبه شب‌های مسجد مقدس جمکران + عکس و فیلم
رنجش خریداران نیسان از تاخیر در تحویل و پلاک گذاری
برگزاری افتتاحیه المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در دبیرستان دخترانه مولوی اصفهان + فیلم
نگرانی والدین از کمبود امکانات ایمنی مقابل برخی از مدارس روستای سلطان محمد طاهر بابل + فیلم
آخرین اخبار
برگزاری افتتاحیه المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در دبیرستان دخترانه مولوی اصفهان + فیلم
حال و هوای زائران در سه شنبه شب‌های مسجد مقدس جمکران + عکس و فیلم
رنجش خریداران نیسان از تاخیر در تحویل و پلاک گذاری
نگرانی والدین از کمبود امکانات ایمنی مقابل برخی از مدارس روستای سلطان محمد طاهر بابل + فیلم
گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه مهارت آموزی ورزشی در دبیرستان دخترانه سعدی تهران
گشت و گذاری در روستای گردشگری نشل به وقت پاییز + عکس
رنجش ساکنان خیابان اختر غربی گلشهر کرج از آلودگی صوتی مترو
قابی خاطره انگیز از غروب یک روز پاییزی روستای قرن آباد گرگان + عکس
آشنایی دانش آموزان با ورزش اسب سواری و سوارکاری در مجموعه ورزشی شهید نعیمی لامرد
فیلمی از حال و هوای دانش آموزان دبیرستان دخترانه مولوی آموزش و پرورش در هفته سلامت روان