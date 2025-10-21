نمایشگاه اشتغال‌زایی بنیاد علوی با حضور کارآفرینان بومی اهواز آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه، صاحبان کسب‌وکار‌هایی که از تسهیلات وام اشتغال‌زایی بنیاد بهره‌مند شده‌اند، محصولات و فعالیت‌های خود را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان -به گزارش مرکز روابط عمومی بنیاد علوی، محمود عسکری آزاد، مدیرعامل بنیاد علوی، در ادامه سفر خود به خوزستان، در مراسم افتتاح پانصدمین زمین چمن مصنوعی «یادآوران» در خرمشهر حضور یافت. این پروژه بخشی از برنامه توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق کم‌برخوردار است و با هدف ارتقاء فرصت‌های ورزشی برای جوانان اجرا شده است.

در این سفر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، و محمود عسکری آزاد بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها و طرح‌های اشتغال‌زایی در استان خوزستان تأکید کردند. همچنین مدیرعامل بنیاد علوی از طرح‌های اشتغال‌زایی شهرستان شوشتر بازدید و روند پیشرفت آنها را بررسی کرد.

عسکری آزاد با تأکید بر حمایت از زیرساخت‌های ورزشی و توسعه اشتغال ابراز امیدواری کرد این اقدامات تأثیر مثبتی بر زندگی مردم استان خوزستان داشته باشد.

