باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت آموزش و پرورش فلسطین، از آغاز تهاجم نظامی اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۲۰،۰۵۸ دانش‌آموز فلسطینی جان خود را از دست داده و ۳۱،۱۳۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این آمار که شامل کودکان و نوجوانانی است که در مدارس، پناهگاه‌ها و منازل مسکونی هدف حملات مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته‌اند، نشان‌دهنده عمق فاجعه انسانی در سرزمین‌های فلسطینی است.

وزارت آموزش و پرورش فلسطین با هشدار درباره تبعات بلندمدت این جنگ، اعلام کرد که ویرانی گسترده زیرساخت‌های آموزشی و ادامه درگیری‌ها، آینده آموزشی هزاران کودک و نوجوان فلسطینی را با مخاطره جدی مواجه ساخته است.

این وضعیت نه تنها نظام آموزشی فلسطین را در آستانه فروپاشی قرار داده، بلکه تبعات اجتماعی و روانی عمیقی بر نسل آینده فلسطین خواهد داشت.

آژانس امداد سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) روز پنجشنبه اعلام کرد که بیش از ۶۵۰ هزار کودک در غزه برای سومین سال پیاپی از تحصیل محروم مانده‌اند. این آژانس در شبکه X تأکید کرد: «در غزه، کودکان برای سومین سال متوالی از مدرسه دور مانده‌اند. برای نزدیک به ۶۶۰ هزار پسر و دختر، بازگشت به فرآیند یادگیری تنها به معنای آموزش نیست، بلکه به معنای شروع بهبودی از ترومای شدید است.»

این آژانس افزود که به عنوان بزرگترین سازمان بشردوستانه در غزه، آماده است تا از این کودکان حمایت کند. "تمارا الرفایی"، مدیر روابط خارجی آنروا ، نیز بر اینکه «یکی از اولویت‌های آنروا، آموزش کودکان و از سرگیری یادگیری برای آنان است» تأکید کرد.

حملات اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون منجر به شهادت بیش از ۶۸ هزار فلسطینی در این منطقه شده که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند و شرایط را به گونه‌ای رقم زده که این منطقه عمدتاً غیرقابل سکونت شده است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA)، ۹۷ درصد از ساختمان‌های مدارس غزه به طور جزئی یا کامل تخریب شده‌اند.

منبع: الجزیره