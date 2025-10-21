در نشست هم‌اندیشی رویداد ملی «ایران جان»، آینه‌دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی بر لزوم جامع‌نگری در معرفی ابعاد مختلف استان در این رویداد تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -آینه‌دار گفت: برای برگزاری موفق برنامه «ایران جان» باید به تمامی ابعاد استان توجه کنیم و استان را به طور جامع معرفی کنیم و لازم است تا تمامی واحدها در تولیدات خود به امر توجه داشته باشند

وی همچنین افزود: گروه‌های آزاد و هنرمندان در شهرستان‌ها که تمایل دارند تولیداتی برای «ایران جان» ارائه دهند، می‌توانند پیشنهادات خود را به ما ارسال کنند و پس از تأیید، حمایت لازم از سوی شهرستان‌ها صورت خواهد گرفت.

باید از همه توان و ظرفیت شهرستان ها برای تولید و انعکاس فعالیت‌ها، دستاوردها و روایت‌های مردمی استفاده شود. وی افزود: رسانه‌های شهرستانی نقش مؤثری در ارتباط نزدیک با مردم، معرفی ظرفیت‌های بومی و تبیین اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف دارند و لازم است این ظرفیت‌ها به‌صورت هدفمند در برنامه‌ریزی‌های هفته ایران‌جان به‌کار گرفته شود.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی همچنین بر انعکاس جلسات ستاد شهرستانی فرمانداران در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: انتشار منظم و شفاف این جلسات می‌تواند موجب مشارکت بیشتر مردم و آگاهی‌بخشی عمومی شود.

 آینه‌دار گفت: تمامی محتواهای تولیدی که از شهرستان‌ها و دستگاه‌های مختلف به مرکز ارسال می‌شود، در قالب آرشیو منسجم در جدول پخش برنامه‌ها قرار گیرد تا از آن‌ها در بخش‌های مختلف رادیو و تلویزیون استفاده شود.

