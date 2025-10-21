تشکری هاشمی گفت: درحال حاضر مدیر مستعفی شهرداری فقط یک توریست در چین است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، در حاشیه سیصد و شصت و چهارمین جلسه شورای شهر تهران و در واکنش به اختلال امروز در خط ۵ مترو تهران – کرج اظهار کرد: «این اتفاق امروز باعث ناراحتی همه ما شد. متأسفانه هزاران نفر از شهروندانی که قصد داشتند از مسیر کرج به تهران با خط پنج مترو وارد شهر شوند، به دلیل خرابی برق بالاسری این خط، سفرشان دچار اختلال شد. در نتیجه، کارگران و کارمندان نتوانستند به موقع به محل کار برسند و دانشجویان و دانشآموزان نیز با مشکل مواجه شدند. این واقعاً جای تأسف دارد.
وی با تأکید بر اینکه این موضوع قابل پیشبینی بوده، افزود: «ما بارها تذکر داده بودیم و هشدار دادهایم که تجهیزات برقی، مکانیکی و دیجیتالی در اثر کارکرد مستمر نیازمند بهروزرسانی و تعمیرات بهموقع هستند. تعمیرات پیشگیرانه باید انجام شود تا شاهد بروز چنین وقایعی نباشیم. سالهاست تأکید کردهایم که باید نسبت به رفع مشکلات برق بالاسری و اورهال واگنهای خط پنج اقدام شود.»
تشکری هاشمی با اشاره به مصوبات بودجهای شورای شهر خاطرنشان کرد: «در بودجه مصوب شورای شهر، قرار بود شرکت بهرهبرداری مترو در طی هشت ماه، صددرصد بودجه تخصیصیافته را دریافت کند. در جلسه پیشین شورا نیز اعلام کردم که در حالیکه پس از گذشت هفت ماه باید حدود ۸۸ درصد از این مبلغ پرداخت میشد، تنها ۱۱ درصد پرداخت شده است.»
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر ادامه داد: «در حال حاضر نزدیک به ۹۰ درصد واگنهای خط پنج نیاز به اورهال دارند، اما متأسفانه این اقدام انجام نشده است. برق بالاسری این خط نیز سالهاست که باید قطعاتش تعویض و تعمیر میشد، اما این اتفاق رخ نداده است. ما از مدیریت شهری و شخص شهردار تهران در این زمینه گلهمندیم؛ نمیشود با وقت مردم بازی کرد. زندگی بسیاری از شهروندان تحتتأثیر چنین اختلالهایی قرار میگیرد.»
او تأکید کرد: «در این زمینه هیچ پدیده غیرقابل پیشبینی و هیچ مشکل لاینحلی وجود نداشته است. نه ارتباطی با تحریمها داشته، نه با بودجه، نه با دانش و فناوری؛ بلکه فقط نیازمند انجام وظیفه به موقع و اختصاص منابع مالی بوده است. متأسفانه این وظیفه انجام نشده و بودجه لازم برای تعمیرات در اختیار شرکت بهرهبرداری مترو قرار نگرفته است.»
تشکری هاشمی با اشاره به پیگیریهای امروز خود گفت: «از شرکت بهرهبرداری مترو پرسوجو کردم و مشخص شد که یکی از مهمترین دلایل توقف قرارداد تعمیرات برق بالاسری، همین مسئله تأمیننشدن منابع مالی است. همانطور که در جلسه قبل شورا نیز تذکر داده بودم، این موضوع را با جدیت پیگیری خواهیم کرد. شهرداری موظف است منابع را در اختیار شرکت بهرهبرداری قرار دهد تا بتواند قطعات لازم را تهیه و تعمیرات را انجام دهد تا مردم عزیزمان دیگر دچار چنین مشکلاتی نشوند.»
وی اظهار کرد: «من به سهم خود و به نمایندگی از همکارانم در شورای شهر از مردم عزیز که امروز دچار مشکل شدند، عذرخواهی میکنم. مردم بدانند که ما پیشبینیها و پیگیریهای لازم را انجام داده بودیم، اما متأسفانه خروجی کار چیزی شد که باعث ناراحتی همه ما شد.»
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران همچنین درباره سفر رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران که برای حضور در انتخابات هفتمین دوره شورای شهر تهران استعفا داده است گفت: «به هر شکل، ایشان استعفا دادهاند و از روز استعفا به بعد، به عنوان یک توریست در چین شناخته میشوند و هیچگونه مسئولیتی از جانب شهرداری در این سفر ندارند.»
وی افزود: «تا زمانی که مسئولیت بر عهدهشان بود، در سمت خود در این سفر حضور داشتند؛ اما پس از آن، تنها یک گردشگر محسوب میشوند و انشاءالله به ایشان خوش بگذرد.»