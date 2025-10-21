باشگاه خبرنگاران جوان - تیم کبدی پسران ایران در چهارمین دیدارش در بازیهای آسیایی جوانان، امروز (سهشنبه ۲۹ مهرماه) از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تهران برابر تیم ملی بحرین قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۹۲ بر ۱۷ به یک پیروزی قاطع دست پیدا کند.
تیم کبدی ایران در ۳ مسابقه گذشته خود ۲ برد برابر تایلند و پاکستان و یک شکست مقابل بنگلادش را ثبت کرده است و اکنون با پیروزی برابر میزبان رقابتها با کسب ۶ امتیاز پشتسر هندیها در رده دوم قرار دارد.
تیم پسران ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در سختترین دیدار خود برابر هند صفآرایی خواهند کرد که در صورت برد در بازی بعد برابر هند جواز حضور در فینال را کسب خواهند کرد.
نمایندگان ایران، بنگلادش، بحرین، هند، پاکستان، سریلانکا و تایلند در رقابتهای کبدی جوانان آسیا ۲۰۲۵ حضور دارند.