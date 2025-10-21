مصرف روزانه گوشت قرمز در استان قم به طور میانگین ۴۰ تن است

باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی مؤمنی‌نسب معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت : استان قم سالانه حدود ۲۳ هزار تن گوشت گوساله و ۷ هزار تن گوشت گوسفندی تولید می‌کند و بخش قابل‌توجهی از گوشت سنگین مورد نیاز در داخل استان تأمین می‌شود.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم ادامه داد: اگرچه بخش عمده‌ای از نیاز به گوشت گوساله در استان تولید می‌شود، اما بخشی از گوشت گوسفندی مصرفی از دیگر استان‌ها وارد قم می‌شود، در عین حال بخشی از تولیدات گوشت سنگین قم نیز برای تأمین نیاز استان تهران به بازار این کلان‌شهر ارسال می‌شود.

مؤمنی‌نسب با اشاره به وضعیت بازار گوشت در ماه‌های گذشته گفت: قیمت دام و گوشت قرمز طی یک سال اخیر در استان قم از ثبات نسبی برخوردار بود، با این حال در یک ماه گذشته شاهد رشد قیمت بوده‌ایم.

او تصریح کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم دام زنده سنگین از ۳۰۰ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان رسیده و قیمت گوشت مخلوط گوساله برای مصرف‌کننده در بازار به حدود ۷۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

به گفته مومنی نسب، قیمت دام زنده گوسفندی نیز در حال حاضر ۳۵۰ هزار تومان است و هر کیلو گوشت گوسفندی برای مصرف‌کننده ۸۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به تقاضای موجود برای گوشت میش در بازار استان اظهار کرد: دام زنده میش با قیمت هر کیلو ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت هر کیلوگرم گوشت آن برای مصرف‌کننده ۶۵۰ هزار تومان است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم مشکلات ایجاد شده در تأمین نهاده‌های دامی را یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها عنوان کرد و افزود: در هفته‌های اخیر حجم تقاضا برای نهاده‌های دامی در کشور افزایش یافته و به‌ویژه در بخش جو با محدودیت‌هایی در تأمین روبه‌رو بوده‌ایم.

مؤمنی‌نسب ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، مشکل تأمین نهاده‌ها طی دو هفته آینده برطرف شود و شرایط مناسب‌تری برای تولیدکنندگان بخش دام و مرغ فراهم آید.

سازمان جهاد کشاورزی قم از ایجاد امکان واردات دام پایه پروار برای دامداران استان با همکاری سازمان‌های جهاد کشاورزی قم و سیستان و بلوچستان خبر داد و این اقدام را گامی در جهت تقویت تولید، تثبیت بازار و کاهش هزینه‌های دامداران دانسته است.

بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده میان سازمان جهاد کشاورزی قم و سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، دامداران قمی می‌توانند با ثبت سفارش و طی مراحل قانونی از طریق اداره کل دامپزشکی استان، نسبت به تأمین و واردات دام پایه پروار اقدام کنند که این طرح می‌تواند نقش بسزایی در بهبود شرایط دامداری‌ها داشته باشد.

تأمین دام پایه پروار از استان‌های دارای ظرفیت تولید، موجب کاهش فشار هزینه‌ای بر دامداران قمی می‌شود و زمینه افزایش بهره‌وری و پایداری تولید گوشت قرمز را در استان فراهم می‌کند.

دامداران و مرغداران قمی در حوزه پرورش انواع دام سبک و سنگین دارای تجربه و مهارت قابل توجهی هستند که این توانمندی باعث شده استان در حوزه تولید محصولات پروتئینی وضعیت مطلوبی داشته باشد.

همزمان با تلاش بهره‌برداران برای تأمین گوشت مورد نیاز مردم، سازمان جهاد کشاورزی قم نیز با تمرکز بر سیاست پشتیبانی از تولید، تمامی توان خود را در راستای تسهیل تأمین نهاده، ایجاد ثبات در بازار و توسعه ظرفیت‌های تولید به‌کار گرفته است.

نظارت مستمر کارشناسان جهاد کشاورزی و دامپزشکی بر فعالیت واحد‌های تولیدی، یکی از عوامل مهم ارتقای سطح سلامت و کیفیت گوشت در قم است.

نزدیکی به بازار پایتخت، برخورداری از منابع ژنتیکی ارزشمند در حوزه دام و طیور و فراهم بودن بستر سرمایه‌گذاری، قم را به یکی از استان‌های توانمند در حوزه تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ تبدیل کرده است.

در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار نفر در بخش دام و طیور استان به صورت مستقیم فعالیت دارند و حدود ۳۰ هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم از این صنعت ارتزاق می‌کنند که این امر اهمیت اقتصادی این حوزه را دوچندان کرده است.

بیش از ۴۰ درصد ارزش افزوده تولیدات بخش کشاورزی قم متعلق به دام و طیور است و این آمار نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری گسترده و نقش راهبردی این بخش در اقتصاد استان است.

قم امروز تنها یک تولیدکننده نیست و این استان نقش پشتیبان بازار ملی و تأمین‌کننده راهبردی تهران را ایفا می‌کند.

با وجود مازاد تولید و ثبات نسبی عرضه، حل مشکلات نهاده‌ها، حمایت از دامداران و تکمیل واحد‌های نیمه‌فعال می‌تواند قم را به قطب ملی و حتی صادراتی در حوزه تولید گوشت تبدیل کند؛ قطبی که هم امنیت غذایی کشور را تضمین خواهد کرد و هم اشتغال پایدار در بخش کشاورزی را توسعه خواهد داد.

منبع:روابط عمومی جهاد کشاورزی قم