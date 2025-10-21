رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری دو تبعه خارجی به اتهام قتل، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ نقی محمودی گفت: براساس اعلام مرجع قضائی، دو تبعه خارجی متهم به قتل، تحت تعقیب مراجع کشور مربوطه قرار گرفتند.

رییس پلیس بین الملل فراجا اظهار کرد: متهمان پس از ارتکاب قتل از کشورشان متواری شده و به ایران سفر می‌کنند که پس از دریافت اعلان قرمز علیه متهمان، پلیس بین الملل فراجا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، شناسایی این اشخاص را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد.

سرهنگ محمودی با اشاره به تلاش‌های انجام شده در پلیس بین‌الملل فراجا، تصریح کرد: به موازات اقدامات بین‌المللی مبنی بر ردیابی متهم در داخل کشور و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با پیگیری‌های فنی و بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهمان با همکاری پلیس آگاهی مربوطه در یکی از استان‌های کشور شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا افزود: این دو متهم با هماهنگی انجام شده و با حضور عوامل انتظامی تحویل مرجع قضایی شدند.

منبع: فراجا

برچسب ها: دستگیری قاتل ، دستگیری مجرم
خبرهای مرتبط
انهدام باند توزیع گسترده لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی با برند شرکت‌های معروف
دستگیری قاتل فراری کمتر از ۲۴ ساعت در شهرری
دستگیری قاتل فراری در استهبان
متهم به قتل زهرا قائمی بازداشت شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند
بی‌توجهی به هشدارها، عامل اختلال در خط ۵ مترو بود
انهدام باند توزیع گسترده لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی با برند شرکت‌های معروف
اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در پایان هفته
حج هوشمند و زیارت آسان؛ اولویت‌های رئیس جدید سازمان حج و زیارت
ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی در باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)
حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد
چینی‌ها محموله ۱۱۰تایی اتوبوس‌برقی‌ها را تحویل دادند
تنها مرجع اعلام مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت، معاونت عمرانی استانداری تهران است
توسعه گردشگری در سواحل در چارچوب قوانین مجاز است 
آخرین اخبار
ساماندهی حریم تهران تحت حاکمیت قانون باشد
برنامه‌محور بودن فعالیت‌ها اولویت پایگاه‌های بسیج در منطقه ۸
حج هوشمند و زیارت آسان؛ اولویت‌های رئیس جدید سازمان حج و زیارت
حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد
انهدام باند توزیع گسترده لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی با برند شرکت‌های معروف
ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی در باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)
تنها مرجع اعلام مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت، معاونت عمرانی استانداری تهران است
توسعه گردشگری در سواحل در چارچوب قوانین مجاز است 
اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در پایان هفته
افزایش ۹۶ مکان ورزشی جدید کارگری در دو سال اخیر
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند
بی‌توجهی به هشدارها، عامل اختلال در خط ۵ مترو بود
چینی‌ها محموله ۱۱۰تایی اتوبوس‌برقی‌ها را تحویل دادند
گشت‌های شبانه بررسی فعالیت کیوسک های مطبوعاتی تهران/ با متخلفین برخورد می‌شود
به جای پرداخت «حق بیمه»، «طلا» بخریم؟
رفع گره ۱۵‌ساله ابرپروژه اتصال بلوار دلاوران به بزرگراه امام‌علی(ع)
توضیح پلیس درباره بازداشت یکی از بازیگران معروف
ورود گوشت منجمد با قیمت کمتر از ۶۰۰ هزار تومان در بازار‌های میوه و تره بار
افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی به ۲۰۰ میلیون تومان
ثبت بیش از ۲۳ هزار مورد اعمال قانون توسط پلیس نامحسوس تهران در مهرماه
مهلت معرفی مشمولان غیرغایب پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه
تحولی نو در نظام نظارت، پاسخ‌گویی و رصد هوشمند خدمات شهری
ایستگاه مترو مریم مقدس (س) هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد
کولیوند به مدت ۴ سال به عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر منصوب شد
حفاظت از محیط زیست را به یک سازمان محدود نکنیم
تولید ۲۵ درصد پسماند کشور در تهران
سکته مغزی تتلو صحت ندارد
تذکر چمران به مدیرعامل مترو تهران
اختلال در خط ۵ مترو در اوج ساعت تردد مردم
بازیگر سینما با شکایت شاکی خصوصی بازداشت شد