عاملان قطع درختان توسکا جنگل الیمالات شهرستان نور دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - فرمانده و نیرو‌های حفاظتی شهرستان نور، سرپرست و نیرو‌های حفاظتی سرجنگلبانی سلیاکتی طی رصد اطلاعاتی، بمنظور پیشگیری از تخلف و مقابله با قاچاق چوب، موفق شناسایی و توقیف متهمین و ۲ راس اسب در هنگام قطع، از نوع توسکا از گونه درختان جنگل‌های هیرکانی جنگل الیمالات شهرستان نور شدند.

در پی این اقدام اسب و محمولات قاچاق، توقیف و به پارکینگ اداره منابع طبیعی شهرستان نور منتقل شد.

هموطنان می‌توانند در صورت مشاهده وقوع هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی از قبیل قطع و حمل چوب آلات جنگلی، برداشت و حمل گیاهان مرتعی، برداشت و حمل محمولات فرعی جنگلی (چلم، خزه، سرخس و...) تصرف و تخریب اراضی ملی و حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی را با شماره‌های ۲۴ ساعته امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ در میان بگذارند.