باشگاه خبرنگاران جوان - ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پیش از دیدار مقابل الوحدات اردن در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا(سطح دوم) اظهار داشت: قرار است فردا سومین بازی‌مان را انجام دهیم، رقابتی که دوست داریم از مرحله گروهی آن صعود کنیم؛ به همین دلیل باید فردا ببریم. برای ما فقط کسب سه امتیاز اهمیت دارد. برای ما فقط سه امتیاز اهمیت خواهد داشت. پس از یک برد در لیگ ایران به این بازی می‌رسیم و بازیکنان حریف را به دقت آنالیز کرده‌ایم.

وی افزود: الوحدات تاکنون مانند ما در این رقابت‌ها موفق به کسب پیروزی نشده و آنها نیز برای برد در این دیدار تلاش می‌کنند. در مقابل الوصل بازی خوبی انجام داده‌اند. تا زمانی که گل اول را دریافت کنند، بازی تحت کنترل‌شان بود. آن چیزی که انتظار نمی‌رود این است که برابر ما با سیستم ۱-۴-۵ و جمع بازی کنند. الوحدات سه بازیکن سرعتی در خط جلو دارد و می‌توانند موقعیت‌های زیادی ایجاد کنند. ما باید صبور باشیم و در مقابل تیم‌هایی که دفاعی بازی می‌کنند کار بسیار سخت است؛ اما هدف ما کسب سه امتیاز است.

ساپینتو ادامه داد: در این بازی باید تحرک زیادی داشته باشیم. چون برابر تیم‌هایی که دفاع از عقب دارند، بردن بازی خیلی سخت است. مانند بازی قبلی باید همان رفتار را جلو ببریم. با تیمی بازی کردیم که تقریبا همان سیستم را اجرا کرده بود. اولین هدف ما برای بازی فردا فقط کسب سه امتیاز است.

ساپینتو درباره شرایط اندونگ بیان کرد: یک هفته است منتظر بازگشت این بازیکن هستیم، ولی هنوز به جمع ما اضافه نشده است. دلایل عدم بازگشت اندونگ را نمی‌دانم.

وی در رابطه اهمیت بالا بازی فردا اظهار داشت: ما به پیروزی در این بازی نیاز داریم تا بتوانیم از گروه صعود کنیم. در دیدارهای قبلی نتیجه عادلانه‌ای رقم نخورد و اکنون لازم است که بازی را با برد به پایان برسانیم.

ساپینتو درباره زمین شهرقدس بیان کرد: اگر هواداران بیایند خیلی برای بازیکنان خوب است و تیم حریف تحت فشار قرار می‌گیرد. ابتدا صحبت کردم که برویم چند ورزشگاه را ببینیم، ورزشگاه پارس شیراز مدنظر ما بود که برویم آن جا بازی و تمرین کنیم ولی خب امکان ندارد. قدرت ما حضور هواداران است. وقتی هواداران زیادی به ورزشگاه بیایند کار برای حریف سخت می‌شود. با این وجود، نیاز داریم فردا ورزشگاه پر شود و امیدواریم هواداران زودتر بیایند، چون دیدار فردا مثل یک فینال است.

سرمربی استقلال در رابطه با عدم بازی کردن رامین رضاییان در بازی‌های گذشته نیز گفت: من خوش‌شانس هستم که دو دفاع راست خوب در اختیار دارم. هر دو بازیکن حرفه‌ای هستند و هر دو کاپیتان تیم محسوب می‌شوند که مدیریت کردن آنها کار دشواری است. بنابراین گاهی اوقات رامین و گاهی اوقات صالح در ترکیب قرار خواهند گرفت. همه بازیکنان شانس حضور در زمین بازی را دارند؛ از جمله عارف آقاسی، سامان فلاح، آرمین سهرابیان و سایر نفرات.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم انتظارات در این رقابت‌ها بالاست. اولین قدم برد در بازی فرداست و قدم به قدم جلو می‌رویم.