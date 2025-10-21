باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه امروز سه شنبه اعلام کرد که «امتیازات منطقهای فقط میتواند توسط ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، مورد مذاکره قرار گیرد.»
از زمان آغاز تهاجم تمامعیار روسیه در فوریه ۲۰۲۲، زلنسکی بارها و به شدت، واگذاری هرگونه قلمرو اوکراین، از جمله مناطق درگیری کنونی و همچنین کریمه و دونباس را رد کرده و آن را خط قرمز دانسته است. موضع رسمی کییف بازگشت به مرزهای بینالمللی سال ۱۹۹۱ است.
در همین راستا این اظهارات ماکرون بلافاصله پس از گزارشهایی مطرح شد که نشان میداد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در جریان دیداری با زلنسکی در کاخ سفید، بر او برای واگذاری کل منطقه دونباس به روسیه به منظور پایان دادن به جنگ، فشار شدیدی وارد کرده است. این فشار از سوی ترامپ، که ظاهرا پس از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین صورت گرفته بود، نگرانیهای اروپا را در مورد تغییر ناگهانی و چشماندازهای «صلح در ازای زمین» افزایش داد.
منبع: النشره