باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- همزمان با بازگشایی سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، جدیدترین اطلاعیه این سامانه منتشر شد.

بر اساس این گزارش، در این دوره دو خودروی وارداتی برای شرکت سایپا عرضه شده که عبارت است از: زوتی DL5 با قیمت در مبادی ورودی ۹,۶۳۰,۰۴۵,۱۸۷ تومان و چانگان CS55 پلاس با قیمت ۱۷,۸۳۱,۸۳۲,۷۷۷ تومان که به صورت علی‌الحساب منتشر شده است.

طبق این اطلاعیه، متقاضیان می‌توانند تا چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ نسبت به وکالتی کردن حساب خود و بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان در بانک‌های مورد تأیید اقدام کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که تمامی قیمت‌های مندرج در جداول، قیمت در مبادی ورودی کشور بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص، از قبیل بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … قابل اضافه شدن به قیمت‌های مذکور است.

همچنین، شرکت‌های عرضه‌کننده موظف هستند در کلیه فروش‌ها، ضوابط و روش‌های مختلف فروش ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده جهت ترخیص خودروها مد نظر قرار داده و نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام کنند.

در صورت انعقاد قرارداد به روش پیش‌فروش، حداکثر مبلغ قابل دریافت معادل پنجاه درصد قیمت فروش مندرج در جداول فوق بوده و قیمت فروش قطعی پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته خودروهای وارداتی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام خواهد شد.

مفاد قراردادهای منعقد با مشتریان باید منطبق بر مشخصات دقیق هر یک از روش‌های مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو بوده و اخذ هرگونه وجه مازاد، تعهد تحویل بیش از مهلت‌های مقرر در آیین‌نامه مذکور و درج بندهایی خارج از چارچوب قانونی، موجب ایجاد مسئولیت‌های حقوقی و قانونی برای شرکت‌های عرضه‌کننده است.