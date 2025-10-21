بازیکن تیم فوتبال استقلال گفت: قطعا فردا استقلال متفاوتی را خواهید دید و امیدوارم با حمایت هواداران به برتری دست پیدا کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالح حردانی مدافع تیم فوتبال استقلال ایران امروز سه‌شنبه در نشست خبری قبل از دیدار مقابل الوحدات اردن اظهار داشت: متاسفانه در ۲ بازی گذشته نتوانستیم نتایج مورد نظرمان را کسب کنیم. فردا بازی بسار مهمی را در پیش داریم و تمام تمرکزمان این خواهد بود که بتوانیم فردا با دست پر زمین بازی را ترک کنیم.

وی افزود: همانطور که سرمربی استقلال گفت، تیم حریف را به خوبی آنالیز کردیم و تمرینات خوبی را قبل از این بازی پشت‌سر گذاشتیم. قطعا فردا استقلال متفاوتی را خواهید دید و امیدوارم با حمایت هواداران به برتری دست پیدا کنیم.

حردانی ادامه داد: آرزوی هر بازیکنی، بازی کردن در استقلال و بستن بازوبند کاپیتانی این تیم است. خداروشکر این افتخار نصیب من شد و امیدوارم که بتوانم به خوبی از این بازوبند برای کمک به استقلال استفاده کنم.

مدافع استقلال در پایان خاطرنشان کرد: رفاقت زیادی بین بازیکنان وجود دارد؛ چه بازیکنان داخلی و چه خارجی. هیچ‌گونه دودستگی در تیم وجود ندارد و همه با هم رفیق هستیم؛ چه کسانی که بازی می‌کنند یا نمی‌کنند. بازی فردا خیلی مهم است و تمام تمرکز خودمان را گذاشتیم تا با حمایت هواداران، سه امتیاز بازی را بگیریم. از هواداران استقلال می‌خواهیم که برای ما سنگ تمام بگذارند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، الوحدات اردن
خبرهای مرتبط
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
سرمربی الوحدات: می‌دانیم بازی برابر استقلال چقدر مهم است
ابراز رضایت ساپینتو از بازیکنان خط دفاعی استقلال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
آخرین اخبار
وحید هاشمیان تا بازی با ذوب آهن روی نیمکت سرخپوشان است
AFC: بازیکنان سپاهان مقابل آخال بی دقت بودند
پیروزی پرگل شباب الاهلی و الهلال در لیگ نخبگان آسیا
دیدار سفیر ایران در ریاض با قائم مقام وزیر ورزش عربستان سعودی
برنامه رقابت ورزشکاران ایران در ۳۰ مهر
پسران کبدی ایران مقابل هند ناکام ماندند
بارسلونا ۶ - ۱ المپیاکوس/ خط و نشان شاگردان فلیک پیش از ال کلاسیکو + فیلم
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
محمدی به دیدار فینال راه یافت/ شمسی پور راهی رده بندی شد
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
نویدکیا: ما در تمام کنندگی برابر تیم آخال ضعف داشتیم
تیم هندبال پسران ایران از سد چین عبور کرد
شکست تیم ملی والیبال ساحلی پسران برابر چین
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
دختران پدل ایران با اقتدار عربستان را شکست دادند
صعود شاگردان غلامی به عنوان صدرنشین
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
حردانی: استقلال متفاوتی را خواهید دید/ دودستگی در تیم وجود ندارد
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
مخالف حضور به‌نژاد در تیم ملی والیبال بودیم/ چون بحث ملی است تبعیت می‌کنیم
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ محمدی حریف اوکراینی را شکست داد
تقدیر AFC از رییس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران
سرمربی الوحدات: می‌دانیم بازی برابر استقلال چقدر مهم است
معرفی سرمربی جدید ناتینگهام؛ دایچ به لیگ برتر بازگشت