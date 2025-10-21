تیم ملی کبدی دختران ایران با برتری مقابل تایلند به فینال بازی‌های آسیایی جوانان راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سومین دوره از بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ در کشور بحرین در حال برگزاری است.
در سومین روز از این مسابقات تیم ملی کبدی دختران و پسران مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و تیم دختران پس از برتری در دیدار سوم خود راهی فینال شد.

تیم کبدی پسران در ۳ مسابقه گذشته خود ۲ برد برابر تایلند و پاکستان و یک شکست مقابل بنگلادش را ثبت کرد و با پیروزی برابر میزبان رقابت‌ها با کسب ۶ امتیاز پشت‌سر هندی‌ها در رده دوم قرار گرفت. 

این تیم در دیدار ظهر امروز مقابل میزبان با نتیجه قاطع ۹۲ - ۱۷ پیروز شد.

تیم ملی پسران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در سخت‌ترین دیدار خود برابر هند صف‌آرایی خواهند کرد.

صعود تیم کبدی دختران به فینال

تیم کبدی دختران ایران نیز در چهارمین دیدار خود از ساعت ۱۱:۴۵ برابر تیم تایلند صف‌آرایی کرد و با نتیجه ۶۱ بر ۳۵ حریف خود را شکست داد. 

این تیم در ۳ بازی گذشته خود ۲ برد برابر سریلانکا و بنگلادش کسب کرده بود و در دیدار برابر هند تن به شکست داده بود. 

تیم کبدی دختران ایران با این پیروزی به فینال رقابت‌ها راه یافت و باید پنج‌شنبه یکم آبان‌ماه برابر هند قرار بگیرد.

اورسجی: امیدوارم هر دو تیم برای کسب مدال طلا بجنگند

عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی گفت: تیم دختران با برد شیرین مقابل تایلند به فینال رسید و امیدوارم در روز پایانی نیز نتیجه خوبی کسب کنند.

وی افزود: تیم پسران کارش مقداری سخت شد متأسفانه آنها مقابل بنگلادش شکست خوردند و بعدازظهر امروز مقابل هند بازی خواهند کرد. امیدوارم قدرتمند ظاهر شوند تا در فینال حضور پیدا کنند.

اورسجی ادامه داد: متأسفانه شانس با بنگلادشی‌ها یار بود. امیدوارم پسران در فینال حضور پیدا کنند تا هر دو تیم ما برای کسب مدال طلا بجنگند.

دانش: مقابل تایلند پرقدرت ظاهر شدیم

ماهرخ دانش سرمربی تیم ملی کبدی دختران گفت: به لطف خدا بازیکنان مقابل تایلند پرقدرت ظاهر شدند. از قبل تاکتیک‌ها را به آنها گفته بودیم و نقاط ضعف تایلند به خوبی آنالیز شد.

وی افزود: به‌خوبی توانستیم روی ضعف‌ها حریف مانور بدهیم و باتوجه‌به اینکه داوری خیلی به نفع ما نبود بچه‌ها طوری بازی کردند که داوران مجبور شدند به ما امتیاز بدهند. 

سرمربی کبدی دختران بیان کرد: سطح مسابقات واقعاً بالا بود و فکر نمی‌کردیم که تا این حد باشد. هر تیم ۳،۴ بازیکن باتجربه داشت که در قهرمانی آسیا نیز بازی کرده بودند ولی بازیکنان ما با وجود اینکه دومین حضور بین‌المللی را تجربه می‌کردند خوش درخشیدند.

دانش بیان کرد: انشاالله اگر بتوانیم با همین وضعیت ادامه دهیم هند را هم شکست می‌دهیم.

برچسب ها: تیم ملی کبدی ، کبدی بانوان ، مسابقات جهانی کبدی
خبرهای مرتبط
بانوی عضو تیم ملی کبدی به جای هانگژو در کما به سر می‌برد + فیلم
نخستین اردوی تیم ملی کبدی بانوان در مازندران
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین۲۰۲۵؛
شروع مقتدرانه کبدی پسران مقابل تایلند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
آخرین اخبار
وحید هاشمیان تا بازی با ذوب آهن روی نیمکت سرخپوشان است
AFC: بازیکنان سپاهان مقابل آخال بی دقت بودند
پیروزی پرگل شباب الاهلی و الهلال در لیگ نخبگان آسیا
دیدار سفیر ایران در ریاض با قائم مقام وزیر ورزش عربستان سعودی
برنامه رقابت ورزشکاران ایران در ۳۰ مهر
پسران کبدی ایران مقابل هند ناکام ماندند
بارسلونا ۶ - ۱ المپیاکوس/ خط و نشان شاگردان فلیک پیش از ال کلاسیکو + فیلم
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
محمدی به دیدار فینال راه یافت/ شمسی پور راهی رده بندی شد
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
نویدکیا: ما در تمام کنندگی برابر تیم آخال ضعف داشتیم
تیم هندبال پسران ایران از سد چین عبور کرد
شکست تیم ملی والیبال ساحلی پسران برابر چین
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
دختران پدل ایران با اقتدار عربستان را شکست دادند
صعود شاگردان غلامی به عنوان صدرنشین
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
حردانی: استقلال متفاوتی را خواهید دید/ دودستگی در تیم وجود ندارد
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
مخالف حضور به‌نژاد در تیم ملی والیبال بودیم/ چون بحث ملی است تبعیت می‌کنیم
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ محمدی حریف اوکراینی را شکست داد
تقدیر AFC از رییس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران
سرمربی الوحدات: می‌دانیم بازی برابر استقلال چقدر مهم است
معرفی سرمربی جدید ناتینگهام؛ دایچ به لیگ برتر بازگشت