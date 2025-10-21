باشگاه خبرنگاران جوان - سومین دوره از بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ در کشور بحرین در حال برگزاری است.

در سومین روز از این مسابقات تیم ملی کبدی دختران و پسران مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و تیم دختران پس از برتری در دیدار سوم خود راهی فینال شد.

تیم کبدی پسران در ۳ مسابقه گذشته خود ۲ برد برابر تایلند و پاکستان و یک شکست مقابل بنگلادش را ثبت کرد و با پیروزی برابر میزبان رقابت‌ها با کسب ۶ امتیاز پشت‌سر هندی‌ها در رده دوم قرار گرفت.

این تیم در دیدار ظهر امروز مقابل میزبان با نتیجه قاطع ۹۲ - ۱۷ پیروز شد.

تیم ملی پسران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در سخت‌ترین دیدار خود برابر هند صف‌آرایی خواهند کرد.

صعود تیم کبدی دختران به فینال

تیم کبدی دختران ایران نیز در چهارمین دیدار خود از ساعت ۱۱:۴۵ برابر تیم تایلند صف‌آرایی کرد و با نتیجه ۶۱ بر ۳۵ حریف خود را شکست داد.

این تیم در ۳ بازی گذشته خود ۲ برد برابر سریلانکا و بنگلادش کسب کرده بود و در دیدار برابر هند تن به شکست داده بود.

تیم کبدی دختران ایران با این پیروزی به فینال رقابت‌ها راه یافت و باید پنج‌شنبه یکم آبان‌ماه برابر هند قرار بگیرد.

اورسجی: امیدوارم هر دو تیم برای کسب مدال طلا بجنگند

عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی گفت: تیم دختران با برد شیرین مقابل تایلند به فینال رسید و امیدوارم در روز پایانی نیز نتیجه خوبی کسب کنند.

وی افزود: تیم پسران کارش مقداری سخت شد متأسفانه آنها مقابل بنگلادش شکست خوردند و بعدازظهر امروز مقابل هند بازی خواهند کرد. امیدوارم قدرتمند ظاهر شوند تا در فینال حضور پیدا کنند.

اورسجی ادامه داد: متأسفانه شانس با بنگلادشی‌ها یار بود. امیدوارم پسران در فینال حضور پیدا کنند تا هر دو تیم ما برای کسب مدال طلا بجنگند.

دانش: مقابل تایلند پرقدرت ظاهر شدیم

ماهرخ دانش سرمربی تیم ملی کبدی دختران گفت: به لطف خدا بازیکنان مقابل تایلند پرقدرت ظاهر شدند. از قبل تاکتیک‌ها را به آنها گفته بودیم و نقاط ضعف تایلند به خوبی آنالیز شد.

وی افزود: به‌خوبی توانستیم روی ضعف‌ها حریف مانور بدهیم و باتوجه‌به اینکه داوری خیلی به نفع ما نبود بچه‌ها طوری بازی کردند که داوران مجبور شدند به ما امتیاز بدهند.

سرمربی کبدی دختران بیان کرد: سطح مسابقات واقعاً بالا بود و فکر نمی‌کردیم که تا این حد باشد. هر تیم ۳،۴ بازیکن باتجربه داشت که در قهرمانی آسیا نیز بازی کرده بودند ولی بازیکنان ما با وجود اینکه دومین حضور بین‌المللی را تجربه می‌کردند خوش درخشیدند.

دانش بیان کرد: انشاالله اگر بتوانیم با همین وضعیت ادامه دهیم هند را هم شکست می‌دهیم.