با تلاش همه جانبه کاراگاهان پلیس آگاهی استان هرمزگان عاملان متواری قتل شناسایی و در سه عملیات ضربتی پلیسی دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان  در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به فوت احدی از شهروندان در یکی از محلات بندرعباس و متواری شدن عاملان درگیری و قتل، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش همه جانبه صورت گرفته و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی و اقدامات فنی و اطلاعاتی تعداد ۸ نفر از عاملان درگیری که در وقوع قتل نقش داشتند شناسایی و در سه عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهمان در مخفیگاهایشان دستگیر شدند.

این مسئول انتظامی استان اظهار داشت: در بررسی‌های انجام شده و بازجویی‌های بعمل امده از متهمان مشخص شد متهمان در روز حادثه با استفاده از چاقو به سمت مقتول حمله ور شده و با ضربات چاقو، وی را از قسمت‌های مختلف مجروح و متواری شده‌اند.

سرهنگ عبدالمجید کرمی خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده در بازجویی‌های فنی بعمل آمده به قتل مقتول به انگیزه اختلاف شخصی اعتراف کردند که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.

منبع:پلیس هرمزگان

برچسب ها: دستگیری عاملان قتل ، هرمزگان
