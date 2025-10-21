باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه هندی ایندیا تودی با اعلام غیبت کریستیانو رونالدو برابر گوا نوشت هواداران هندی بسیار ناامید و ناراحت شدند که فوق ستاره پرتغالی در دیدار با این تیم هندی در زمین حاضر نخواهد شد.

رسانه‌های هندی اعلام کردند که غیبت رونالدو باعث ناراحتی هواداران هندی شده و هیجان بازی را کاهش داده است. هواداران فوتبال هند امیدوار بودند که برای اولین بار شاهد حضور رونالدو در خاک خود باشند، اما این رویا پس از تأیید غیبت او نقش بر آب شد.

رونالدو در این فصل در لیگ قهرمانان آسیا سطح دو شرکت نکرده است. او در فهرست تیمش برای بازی برابر زورا و بازی خانگی مقابل استقلال دوشنبه قرار نگرفت.