یادواره شهدای طلبه با محوریت طلبه شهید علیرضا علیزاده در مسجد جامع مراغه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده امام جمعه مراغه در یادواره شهدای طلبه با اشاره به حضور روحانیت در صحنه‌های خدمت‌رسانی به مردم گفت: روحانیت و طلاب در طول تاریخ در هر صحنه‌ای که نیاز به ایثار و فداکاری بوده حاضر بودند و به همین دلیل تعداد شهدای طلبه نسبت به جمعیت طلاب مایه افتخار است.

وی افزود: هدف اصلی از برگزاری یادواره‌های شهدا آشنایی نسل جوان با شهدا و آرمان‌ها، راه و اهداف آنها است.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده با اشاره به روحیه جهادی طلبه شهید علیرضا علیزاده از طلاب جوان خواست در کار‌ها به روحیه جهادی وارد عمل شوند.

این طلبه حوزه علمیه مراغه شهید علیرضا علیزاده  دو هفته پیش حین انجام ماموریت در منطقه عملیات شمال‌غرب  به شهادت رسید.

در یادواره شهدای طلبه با حضور طلاب حوزه‌های علمیه مراغه یاد و خاطره شهدای طلبه بویژه شهید علیزاده گرامی داشته شد.

برچسب ها: یادواره شهدا ، امام جمعه
