یک پنجم حق بیمه سهم گندمکاران واریز شد

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد شمس زاده معاون صندوق بیمه کشاورزی گفت: حق بیمه سهم کشاورز در قالب بیمه فراگیر، برای هر هکتار گندم دیم معادل ۵۵۸ هزار تومان و برای هر هکتار گندم آبی معادل ۹۴۳ هزار تومان در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بوده است.

معاون صندوق بیمه کشاورزی اظهار داشت: هر کشاورز برای محاسبه حق بیمه سهم خود باید مساحت سطح کشت گندم بیمه شده را در اعداد فوق ضرب کند.

وی درباره اجرای بیمه فراگیر گندم در سال زراعی گذشته تصریح کرد: این اقدام به موجب الزام جزء (۳) بند (ح) ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور بوده و صندوق بیمه کشاورزی بر اساس قانون مصوب مجلس مکلف به بیمه اراضی گندم کشور شده است.

شمس زاده در مورد فرایند پرداخت حق بیمه و واریز بهای گندم گفت: بانک کشاورزی پس از محاسبه حق بیمه سهم کشاورز و برداشت مبلغ آن، باقیمانده پول گندم را در حساب کشاورزان قابل برداشت خواهد کرد.

وی درباره واریز غرامت به حساب کشاورزان افزود: پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده در محصولات گندم آبی و دیم، بی درنگ پس از تعیین تکلیف حق بیمه سهم کشاورز و واریز منابع آن به حساب صندوق بیمه کشاورزی و تطبیق ارزیابی‌های میدانی با نقشه‌های سنجش از راه دور به حساب بیمه‌گذاران واریز خواهد شد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی