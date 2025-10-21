باشگاه خبرنگاران جوان - در وبینار مشترک مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس با معاون اول وزیر صمت استان پرم روسیه، ظرفیتهای همکاری اقتصادی، صنعتی، گردشگری و علمی دو طرف بررسی شد و بر آمادگی فارس برای توسعه روابط دوجانبه در حوزههای نفت، فولاد، کشاورزی، راهسازی و گردشگری تأکید شد.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس در وبینار مشترک با معاون اول وزیر صمت استان پرم روسیه، به تشریح قابلیتها و فرصتهای سرمایهگذاری استان فارس پرداخت.
مجید غلامپور با اشاره به گستردگی استان فارس و وجود ۳۷ شهرستان فعال، اظهار کرد: فارس در حوزههای صنعت، کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری از جایگاه بالایی در سطح کشور برخوردار است و در زمینه صادرات محصولات کشاورزی به روسیه نقش مؤثری ایفا میکند.
او افزود: استانداری فارس و مجموعه دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی استان آمادگی دارند در زمینههای نفت و گاز، صنایع فولادی، راهسازی، کشاورزی، گردشگری، توریسم درمانی، فعالیتهای علمی و پژوهشی، جذب دانشجو و توسعه شرکتهای دانشبنیان با استان پرم همکاری کنند.
در ادامه این نشست، معاون اول وزیر صمت استان پرم روسیه با اشاره به جایگاه چهارم این استان در صنایع راهآهن کشور روسیه، اعلام کرد که آمادگی دارد در حوزههای ماشینسازی، راهآهن و تولید کود پتاسیم با فعالان اقتصادی فارس همکاری کند.
منبع: استانداری فارس