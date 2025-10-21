دفتر نخست‌وزیری رژیم اسرائیل تایید کرد که نتانیاهو با رئیس سازمان اطلاعات مصر، در قدس اشغالی با یکدیگر دیدار کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که او امروز سه شنبه در دفتر خود در قدس اشغالی با حسن رشاد، رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار کرده است.

براساس گزارش دفتر نتانیاهو، طرفین در این دیدار، راه‌های پیشبرد طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان دادن به نسل‌کشی در غزه و همچنین گام‌هایی برای تقویت روابط میان مصر و رژیم تروریستی اسرائیل را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

شایان ذکر است که استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان آمریکا به خاورمیانه روز گذشته به نتانیاهو درباره دست زدن به هر اقدامی که مرحله نخست طرح رئیس جمهور امریکا برای آتش‌بس در غزه را به خطر بیندازد، هشدار دادند.  شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد فرستادگان ترامپ در دیدار دوشنبه شب با نتانیاهو به او گفتند، به گونه‌ای رفتار نکند آتش‌بس را به خطر بیندازد.

منابع آگاه در رژیم تروریستی اسرائیل گفتند، ویتکاف و کوشنر دیداری طولانی با نتانیاهو و رون درمر وزیر امور راهبردی اسرائیل داشتند و این پیام روشن و قاطع رئیس جمهور امریکا را منتقل کردند که اسرائیل نباید به گونه‌ای رفتار کند که آتش‌بس را به خطر بیندازد.

منبع: قدس نیوز

برچسب ها: آتش بس غزه ، مصر و اسرائیل
خبرهای مرتبط
مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برکنار شد
اسرائیل خواستار تجدیدنظر نخست وزیر کانادا درباره دستگیری نتانیاهو شد
ادعای ترامپ: هنوز امیدی هست که حماس کار درست را انجام دهد
شهادت ۸۷ فلسطینی در غزه از ابتدای آتش‌بس
تیراندازی اسرائیل بسوی غیرنظامیان فلسطینی
نماینده آمریکا خواستار نسل‌کشی کامل غزه شد
حدود ۱۰ هزار شهید هنوز زیر آوار خانه‌های ویران‌شده غزه مدفون هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آقای وقت‌نشناس
رهبر انصارالله: یمن اولین کشور تولیدکننده تسلیحات نظامی در جهان عرب است
ادعای ترامپ: هنوز امیدی هست که حماس کار درست را انجام دهد
شیخ نعیم قاسم: اهداف اسرائیل محقق نشده است/ سلاح حزب‌الله بخشی از قدرت لبنان است
دیدار قریب الوقوع ولیعهد سعودی با ترامپ در کاخ سفید
شهادت ۸۷ فلسطینی در غزه از ابتدای آتش‌بس
شهادت بیش از ۲۰ هزار دانش آموز فلسطینی در جنگ دوساله غزه
حماس اجساد دو اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
برگزاری جلسات محرمانه میان عراق و سوریه
مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برکنار شد
آخرین اخبار
هند و قطر سطح روابط دیپلماتیک خود با افغانستان را ارتقا دادند
تاکید حماس بر حق تشکیل کشور فلسطین در گفت‌وگو با مقامات ترکیه
زمین‌لرزه ۵.۱ ریشتری افغانستان را لرزاند
رفع محدودیت سیم‌کارت اتباع خارجی
گفت‌وگوی روبیو و نخست وزیر عراق
انگلیس برای کمک به نظارت بر آتش‌بس غزه نیرو اعزام کرد
خسارت سرقت از موزه لوور ۱۰۲ میلیون دلار تخمین زده شد
ترامپ: آمریکا در مذاکرات با چین عملکرد خوبی خواهد داشت
مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برکنار شد
ونس: طرح غزه بهتر از حد انتظار پیش می‌رود
شیخ نعیم قاسم: اهداف اسرائیل محقق نشده است/ سلاح حزب‌الله بخشی از قدرت لبنان است
رهبر انصارالله: یمن اولین کشور تولیدکننده تسلیحات نظامی در جهان عرب است
اسرائیل خواستار تجدیدنظر نخست وزیر کانادا درباره دستگیری نتانیاهو شد
دیدار قریب الوقوع ولیعهد سعودی با ترامپ در کاخ سفید
حماس اجساد دو اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
ادعای ترامپ: هنوز امیدی هست که حماس کار درست را انجام دهد
کاهش ۳ درصدی طلای جهانی در پی ادامه روند نزولی فلزات گرانبها
شهادت ۸۷ فلسطینی در غزه از ابتدای آتش‌بس
تحویل پیکر ۱۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
برگزاری جلسات محرمانه میان عراق و سوریه
بانک جهانی: هزینه بازسازی سوریه ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد شد
رئیس جمهور کلمبیا، ترامپ را به تلاش برای حمله به ونزوئلا متهم کرد
سوریه به دنبال لغو رسمی تحریم‌های آمریکا تا پایان سال
نتانیاهو و رئیس اطلاعات مصر در قدس اشغالی دیدار کردند
مکرون: فقط زلنسکی می‌تواند درباره امتیازات ارضی مذاکره کند
شهادت بیش از ۲۰ هزار دانش آموز فلسطینی در جنگ دوساله غزه
انگلیس پشت پرده انفجار نورد استریم؟
واگرایی واشنگتن و اروپا؛ آمریکا به طرح مصادره دارایی‌های روسیه نمی‌پیوندد
آقای وقت‌نشناس
حمله مرگبار در پاکستان: ۱۰ سرباز در وزیرستان کشته شدند