باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که او امروز سه شنبه در دفتر خود در قدس اشغالی با حسن رشاد، رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار کرده است.
براساس گزارش دفتر نتانیاهو، طرفین در این دیدار، راههای پیشبرد طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای پایان دادن به نسلکشی در غزه و همچنین گامهایی برای تقویت روابط میان مصر و رژیم تروریستی اسرائیل را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
شایان ذکر است که استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان آمریکا به خاورمیانه روز گذشته به نتانیاهو درباره دست زدن به هر اقدامی که مرحله نخست طرح رئیس جمهور امریکا برای آتشبس در غزه را به خطر بیندازد، هشدار دادند. شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد فرستادگان ترامپ در دیدار دوشنبه شب با نتانیاهو به او گفتند، به گونهای رفتار نکند آتشبس را به خطر بیندازد.
منابع آگاه در رژیم تروریستی اسرائیل گفتند، ویتکاف و کوشنر دیداری طولانی با نتانیاهو و رون درمر وزیر امور راهبردی اسرائیل داشتند و این پیام روشن و قاطع رئیس جمهور امریکا را منتقل کردند که اسرائیل نباید به گونهای رفتار کند که آتشبس را به خطر بیندازد.
منبع: قدس نیوز