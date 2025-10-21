وزیر اقتصاد دولت موقت سوریه با ابراز امیدواری از لغو تحریم‌های واشنگتن در ماه‌های آینده، از برنامه این کشور برای معرفی واحد پول جدید در سال آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سوریه ابراز امیدواری کرد که تحریم‌های ایالات متحده علیه این کشور در ماه‌های آینده به طور رسمی لغو شود. محمد نضال الشعار، وزیر اقتصاد دولت موقت سوریه، روز سه‌شنبه در گفت‌و‌گو با رویترز اعلام کرد: «امیدواریم تا پایان سال جاری میلادی طرح لغو تحریم‌ها به رئیس‌جمهور آمریکا ارائه شود و وی آن را امضا کند.»

وی که در حاشیه یک کنفرانس در لندن سخن می‌گفت، افزود: «برای تحقق این هدف نیاز به تلاش و لابی‌گری داریم تا این روند که در مسیر درستی آغاز شده، تداوم یابد. در صورت تحقق این امر، از تحریم‌ها رها خواهیم شد.»

رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، پس از ملاقات با محمد الجولانی، رئیس‌جمهور موقت سوریه، در ماه مه دستور لغو اکثر تحریم‌ها علیه این کشور را صادر کرد، اما قانون سزار برای حفاظت مدنی سوریه مصوب ۲۰۱۹ که مجوز این تحریم‌ها را صادر کرده بود، کماکان به قوت خود باقی است.

الشعار همچنین از برنامه این دولت برای معرفی یک واحد پول جدید احتمالاً در اوایل سال آینده میلادی خبر داد و گفت: «در حال مشورت با نهاد‌های بین‌المللی و کارشناسان هستیم و به زودی این طرح محقق خواهد شد.»

منبع: رویترز

حمله مرگبار در پاکستان: ۱۰ سرباز در وزیرستان کشته شدند