باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - محمد چکشیان، معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری گفت: یکی از کارهای محوری که باید در جریان فرهنگی و رسانهای دنبال شود، الگو نمایی از کارفرمایان سلامتمحور است. کارفرمایی که نگاهش به نیروی انسانی و اقدامات مربوط به سلامت و ورزش آنها، یک سرمایه محسوب میشود، باید به عنوان الگو معرفی شود.
وی افزود: اقداماتی که در سطح ستادی و توسط دستگاههای دولتی انجام میشود، به هیچ وجه قابل مقایسه با جریانی نیست که از طریق دغدغه و نگرش کارفرمایان شکل میگیرد. همچنین نقش تشکلهای کارگری در پیگیری، مطالبهگری و ترویج گفتمان ورزش در محیط کار بسیار ویژه است.
تحول در ساختار ورزش کارگری
معاون وزیر کار، به تشریح ساختار ورزش کارگری در وزارتخانه پرداخت و گفت: ما مجموعه ورزش کارگری گستردهای داریم که تولیگری و راهبری ۱۹۲ مجموعه ورزشی و بیش از ۷۰۰ مکان ورزشی مستمر در کشور را بر عهده دارد. این مجموعهها توسط ۳۱ هیئت اجرایی استانی مدیریت میشوند.
وی فدراسیون ورزش کارگری را یکی از بزرگترین فدراسیونهای کشور دانست که دارای ۳۲ هیئت اجرایی (شامل ۳۱ استان و کیش) و ۲۸ انجمن ورزشی در سطح ملی است که رشتههای مختلف ورزشی را پوشش میدهند.
چکشیان با اشاره به سند راهبردی مهارت فرهنگی اجتماعی معاونت، هدف اصلی را ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای ورزشی کارگری در کشور عنوان کرد و سه راهبرد اصلی را ارتقای کمی و کیفی رویدادها و مسابقات، «تحول در مدیریت مجموعههای ورزشی» و «فرهنگسازی» برشمرد.
وی به راهاندازی «سازمان لیگ ورزش کارگری» به عنوان یکی از اقدامات ویژه در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: تاکنون ۶ رشته ورزشی از جمله فوتسال، تنیس، بسکتبال و وزنهبرداری زیر نظر این سازمان لیگ راهاندازی شده است.
معاون اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح آمار فعالیتها پرداخت و اعلام کرد: در این مدت، بیش از ۶۰۰ دوره آموزشی تخصصی ورزشی، ۵۰۰۰ مسابقه ورزشی کارگری در سطوح مختلف و بیش از ۷۰۰۰ رویداد ورزشی همگانی برگزار شده است.
وی ادامه داد: تیمهای کارگری ما موفق به کسب ۱۶۳ مدال رنگارنگ در ۱۴ رقابت بینالمللی شدهاند. همچنین، نخستین صعود بینالمللی ۱۳ نفر از بانوان کارگر به قله آرارات نیز از اتفاقات بزرگ اخیر بود.
چکشیان از اجرای «طرح تحول در مدیریت مجموعههای ورزشی» خبر داد که با هدف احیای این مجموعهها پس از آسیبهای ناشی از کرونا و ارائه خدمات عادلانه و با قیمت مناسب به کارگران طراحی و عملیاتی شد.
وی در پایان گفت: در دو سال گذشته، ۹۶ مکان ورزشی کارگری جدید شامل استخر، سالنهای چند منظوره و چمن مصنوعی به مجموعههای کارگری اضافه شده است که از این تعداد، ۴۰ مکان در یک سال گذشته و در دولت سیزدهم به بهرهبرداری رسیدهاند.