نایب رئیس مجلس: اتحادیه اروپا به قوانین و اصول اخلاقی پایبند باشد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اروپا تابع محض آمریکا شده است، گفت: از کشور‌های اروپایی می‌خواهم جلوی یک جانبه گرایی بایستند، چراکه در شأن این کشور‌ها نیست که به پیرو بلامنازع آمریکا تبدیل شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با دین جِرلیک نایب رئیس مجلس صربستان در حاشیه یکصد و پنجاه و یکمین نشست اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) در ژنو دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

حاجی بابایی در این دیدار ضمن ابراز امیدواری برای اتخاذ تصمیم‌های سازنده در نشست IPU، به سفر رئیس پارلمان کشور صربستان به ایران اشاره کرد و گفت: رئیس جدید پارلمان صربستان دعوتنامه‌ای برای آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است و با توجه به رابطه تاریخی ایران با کشور صربستان، این ملاقات‌ها می‌تواند زمینه ساز توسعه بیشتر روابط دو کشور باشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند، اما سه کشور اروپایی بحث اسنپ بک را مطرح کردند، افزود: زمان توافقنامه ۲۲۳۱ منقضی شده و مطرح کردن بحث اسنپ بک معنایی ندارد. در گذشته، اروپا شریک آمریکا معرفی می‌شد و از برنامه‌های این کشور حمایت می‌کرد، اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که اروپا تابع محض آمریکا شده است.

حاجی بابایی با بیان اینکه از کشور‌های اروپایی می‌خواهم جلوی یک جانبه گرایی بایستند، گفت: در شأن کشور‌های اروپایی نیست که به پیرو بلامنازع آمریکا تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه ایران حمایت خود را از استقلال و حاکمیت کشور‌ها اعلام کرده است گفت: توقع داریم اتحادیه اروپا به قانونگرایی و اخلاق‌گرایی در دنیا کمک کند چرا که بی‌قانونی به نفع هیچ کشوری نیست، زیر سوال بردن ارکان سازمان ملل که میثاق بین‌المللی است، به صلاح نیست، متاسفانه در آستانه بی‌اثر شدن نقش مجامع بین‌المللی هستیم، در اجلاس بین المجالس جهانی به هنجار‌های مهمی توجه می‌شود، اما هنجار‌هایی مانند؛ مبارزه با تروریسم و دفاع از کودکان بصورت شفاف از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها نقض می‌شود.

حاجی بابایی در این دیدار افزود: جمهوری اسلامی ایران، آمادگی دارد در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، گردشگری و فرهنگی با کشور صربستان روابط خود را ارتقا دهد.

نایب رئیس مجلس صربستان: پتانسیل بسیاری برای ارتقای روابط پارلمانی تهران- بلگراد وجود دارد

بر اساس این گزارش، نایب رئیس مجلس صربستان نیز در این دیدار گفت: روابط ایران و صربستان باید ارتقا یابد، اینکه ایران در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۷ صربستان شرکت می‌کند موضوع بسیار مهمی است و نکته دیگر اینکه در کتابخانه ملی ایران به آثار و کتاب‌هایی از کشور ما توجه شده است، که جای قدردانی دارد.

دین جرلیک با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۵ به ایران آمده و افتخار ملاقات با مقام معظم رهبری را داشته است، افزود: تشکیل گروه دوستی پارلمانی صربستان - ایران به توسعه روابط دو کشور بسیار کمک می‌کند.

نایب رئیس مجلس صربستان با اشاره به اینکه از سال ۱۸۸۹ روابط بین دو کشور ایران و صربستان برقرار بوده است، افزود: مظفرالدین شاه به صربستان سفر داشته است بنابراین می‌توان گفت ریشه‌های دیپلماتیک روابط دو کشور از گذشته برقرار بوده است.

وی افزود: از همکاری‌های پارلمانی خوبی بهره‌مند بوده‌ایم و پتانسیل بیشتری برای ارتقای روابط پارلمانی وجود دارد و امیدوارم همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف مانند کشاورزی، داروسازی، جهانگردی و ورزش ارتقاء یابد و مسائل بانکی بین دو کشور نیز حل شود.

برچسب ها: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ، اتحادیه اروپا
