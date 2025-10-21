رئیس‌جمهور کلمبیا ترامپ را به تلاش برای تهاجم به ونزوئلا متهم کرد و هدف اصلی واشنگتن را کنترل نفت این کشور و نه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا از اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا انتقاد و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را متهم کرد که به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، برای تصرف نفت ونزوئلا در پی تهاجم به این کشور است.

گوستاوو پترو گفت: «او (ترامپ) در حال آماده شدن برای حمله به ونزوئلا است. این به خاطر تجارت مواد مخدر نیست، این یک دروغ است. این فقط بهانه‌ای برای حمله به ونزوئلا است، زیرا آنها (آمریکا) می‌خواهند کنترل نفت را به دست بگیرند.»

پترو همچنین، پس از اینکه حملات به کشتی‌های ونزوئلایی منجر به کشته شدن ۲۷ نفر شد، آمریکا را به استفاده از «قدرت بیش از حد» متهم و تاکید کرد که این اقدامات، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در ۱۹ آگوست ادعا کرده بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آماده است تا «تمام عناصر قدرت آمریکا» را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به کار گیرد و احتمال انجام عملیات نظامی در ونزوئلا را نیز رد نکرد.

آمریکا در ماه سپتامبر بار‌ها از ارتش خود برای منهدم کردن قایق‌هایی که گفته می‌شود حامل مواد مخدر بودند، در سواحل ونزوئلا استفاده کرده است.

شبکه «ان‌بی‌سی» گزارش داد که ارتش آمریکا در حال کار بر روی گزینه‌هایی برای هدف قرار دادن قاچاقچیان مواد مخدر در داخل ونزوئلا است که ممکن است طی چند هفته آغاز شود.

منبع: آر تی

حمله مرگبار در پاکستان: ۱۰ سرباز در وزیرستان کشته شدند