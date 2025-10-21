باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌یعقوبی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بستان آباد با بیان اینکه طبق پایش‌های انجام شده ۱۵ درصد دانش آموزان این شهرستان دچار چاقی و اضافه وزن هستند گفت:آموزش و پرورش در این موضوع آسیب شناسی‌های لازم را داشته و با ارائه راهکار در جهت رفع مشکلات موجود اقدام کنند.

وی همچنین در این جلسه از خیران مدرسه ساز خواست تا در ساخت مدرسه آموزش و پرورش را یاری کنند.

وی افزود:مجبور هستیم به صورت دو شیفته مدارس را اداره کنیم.

یعقوبی با اشاره به زیاد بودن مدارس غیرانتفاعی در شهرستان خواستار بازرسی و نظارت بر استحکام بنای این مدارس شد.