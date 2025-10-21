تیم ملی مردان گلبال ایران در فینال قهرمانی آسیا با شکست چین به مقام قهرمانی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های فینال گلبال قهرمانی ۲۰۲۵ آسیا پاسیفیک امروز سه شنبه ۲۹ مهر در اسلام آباد پاکستان برگزار شد و تیم ملی گلبال مردان ایران در آخرین دیدار خود در مرحله فینال به مصاف تیم چین رفت و با نتیجه ۴ بر ۲ این تیم را شکست داد و قهرمان این دوره از رقابت‌ها شد.

گل‌های ایران را نعمت سرافراز (۳ گل) و علیرضا باقری (یک گل) به ثمر رساندند.

تیم ملی گلبال مردان ایران پیش از این برابر تیم‌های عراق، تایلند، عربستان، استرالیا و ازبکستان به برتری رسیده بودند و امروز نیز در فینال موفق شد تیم چین را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست دهد.

تیم ملی گلبال ایران با کسب عنوان قهرمانی توانست سهمیه جهانی مسابقات گلبال را که خرداد سال آینده در هانگژو چین برگزار می‌شود، کسب کند.

