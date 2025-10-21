باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های منتهی به شمال کشور از روز چهارشنبه ۳۰ مهر تا صبح شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این محدودیت‌ها با هدف مدیریت ترافیک، افزایش ایمنی و تسهیل عبور و مرور در مسیر‌های پرتردد شمالی کشور اعمال می‌شود.

ممنوعیت تردد موتورسیکلت

به گفته سردار کرمی‌اسد، تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ تا ساعت ۰۷:۰۰ صبح شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ در محور‌های کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران–سمنان–مشهد و بالعکس ممنوع است.

وی افزود: تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

محور کرج–چالوس

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به تداوم ممنوعیت تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس اعلام کرد:در روز‌های چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ و پنجشنبه و شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ و ۱۴۰۴/۰۸/۰۳، در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت‌های مقطعی یک‌طرفه در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

وی درباره محدودیت قطعی روز جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ گفت: از ساعت ۱۲:۰۰ در آزادراه تهران–شمال، محدودیت تردد برای خودرو‌های به مقصد چالوس اعمال می‌شود.

از ساعت ۱۳:۰۰ محور از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) به‌صورت کامل مسدود می‌شود.

از ساعت ۱۵:۰۰ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه خواهد شد.

طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد و پس از آن مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد مجدداً دوطرفه می‌شود.

او تأکید کرد: در صورت کم بودن حجم ترافیک، پایان طرح یک‌طرفه زودتر از زمان اعلام‌شده اجرا خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد در توضیح تبصره این طرح افزود:تردد از مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس دارند، از ساعت تعیین‌شده در روز‌های اعمال محدودیت، از میدان امیرکبیر به سمت چالوس اجازه حرکت نخواهند داشت.

محور هراز

رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر استمرار ممنوعیت تردد تریلر‌ها در محور هراز گفت:تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها، به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز‌های چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ و پنجشنبه و جمعه ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ و ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ از محور هراز ممنوع است.

وی افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی در روز‌های پنجشنبه و جمعه از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس به‌صورت رفت یا برگشت اجرا خواهد شد.

محور فشم

سردار کرمی‌اسد در بخش دیگری از سخنان خود از اعمال محدودیت در محور فشم خبر داد و گفت:در روز جمعه ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، تردد در این محور از انتهای مسیر (نقطه پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان – ابتدای پیچ آریانا) به‌صورت یک‌طرفه به سمت خروجی فشم انجام می‌شود.

توصیه‌های پایانی پلیس راه

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان از هموطنان خواست ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، از انجام سفر‌های غیرضروری در ساعات اوج ترافیک خودداری کنند و گفت:تمامی نیرو‌های پلیس راه و عوامل راهداری در محور‌های مواصلاتی شمال کشور مستقر هستند و این محدودیت‌ها با هدف تسهیل تردد، افزایش ایمنی و پیشگیری از وقوع تصادفات اجرا‌ می‌شود.